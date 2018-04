A.Kalavská: Analýzy k zvyšovaniu platov chceme pripraviť do konca roka

Na archívnej snímke Andrea Kalavská. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 18. apríla (TASR) – Analýzy k zvyšovaniu platov zdravotných sestier by mali byť pripravené do konca tohto roka. Po vedeckej konferencii Ošetrovateľstvo a zdravie to v stredu v Trenčíne povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).skonštatovala Kalavská.Momentálne podľa nej prebiehajú analýzy a výpočty, koľko to bude stáť a ktorých zdravotných sestier sa zvyšovanie platov bude týkať.doplnila ministerka s tým, že časový horizont nebude desať rokov.priblížila Kalavská.Ako dodala, rezort zvažuje, či pôjde o celoplošné zvyšovanie platov, alebo podľa dosiahnutého vzdelania či rokov praxe. Objem finančných prostriedkov potrebných na zvyšovanie platov oznámi až po ukončení analýz.Trenčianska regionálna prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Táňa Klimová je v otázke zvyšovania platov zdravotných sestier skôr skeptická.zdôraznila.Mladí podľa nej nemajú záujem o prácu zdravotných sestier i preto, že všade sa hovorí o zlých pracovných podmienkach, nízkych platoch.doplnila šéfka trenčianskej sesterskej komory.Kalavská začiatkom apríla potvrdila, že chce pokračovať v rozširovaní kompetencií sestier. Avizuje viac právomocí pre sestry v ambulanciách.vysvetlila.Sestry môžu po novom v nemocniciach na základe posúdenia potreby lekárom podávať pacientom niektoré lieky na tlmenie bolesti. Po novom sú rozdelené do viacerých kategórií. Ide o základnú sestru (s bakalárskym vzdelaním), sestru so špecializáciou, sestru s pokročilou praxou a sestru manažérku.Tie s pokročilou praxou môžu od apríla predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky.povedala Kalavská s tým, že sestry s pokročilou praxou (vysokoškolské vzdelanie a päť rokov praxe) majú od tohto roka garantovaný 1,00-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve vypočítanej Štatistickým úradom dva roky spätne.