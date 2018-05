A. Kalavská: Rezidentský program nemá byť sociálny program

Na snímke ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) . Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 11. mája (TASR) - Rezidentský program nemá byť sociálny program pre určitú skupinu lekárov. Má dostať chýbajúcich lekárov do regiónov. Vysvetlila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) v úvode tretieho rokovacieho dňa 31. schôdze, kedy poslanci rokujú o novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.povedala ministerka. Na základe novely sa majú dvakrát ročne vypisovať chýbajúce špecializácie, aby sa záujemcovia o odbor mohli prihlásiť.Cez rezidentský program dopĺňa rezort zdravotníctva počty chýbajúcich lekárov, snaží sa ich dostať aj do menej atraktívnych oblastí. V priebehu tohto roka sa doň budú môcť zaradiť okrem všeobecných lekárov aj ďalšie špecializačné odbory – detskí psychiatri, odborníci na urgentnú medicínu a anestéziológovia.Po novom by si rezidenta ešte pred vstupom do programu uviedol samosprávny kraj, v ktorom bude po skončení štúdia pôsobiť. Ten mu následne pomôže pri hľadaní obvodu, v ktorom bude po ukončení rezidentského štúdia poskytovať zdravotnú starostlivosť.Rezidenti sa budú aj naďalej v zmysle predpisov EÚ zúčastňovať na pohotovostných službách, novinkou však bude, že na ich počte sa dohodnú priamo so zamestnávateľom. Každý rezident bude musieť v období siedmich rokov po skončení štúdia minimálne päť rokov pracovať ako všeobecný lekár.