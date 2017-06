A. KISKA: Ak sa nebude dariť Rómom, nebude sa dariť ani našej krajine

Na snímke prezident SR Andrej Kiska víta zástupcov mimovládnych organizácii, ktoré sa zameriavajú na rómsku problematiku na stretnutí v Bratislave 28. júna 2017. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 28. júna (TASR) - Jeden z najvážnejších problémov našej spoločnosti je rómska situácia. Žiaľ, mnohokrát nie sme ochotní si to priznať. Vyhlásil to dnes prezident SR Andrej Kiska, ktorý za okrúhlym stolom diskutoval s mimovládnymi organizáciami o rómskej problematike. Hlava štátu je presvedčená, že ak sa nebude dariť Rómom, nebude sa dariť ani našej krajine.apeloval prezident. Pripomenul, že v pondelok (26.6.) bol v Krompachoch, kde je viac ako 20 percent Rómov.zdôraznil Kiska.Prezident poukázal na skutočnosť, že na Slovensku je množstvo úspešných projektov a spracovaných akčných plánov, nezavádzajú sa však do praxe.upozornil.Za okrúhlym stolom sa hovorilo o troch oblastiach. Prvou bola práca.povedal Kiska. Druhou oblasťou bolo vzdelaniepodčiarkol prezident. Treťou diskutovanou oblasťou bolo bývanie.podotkol.Andrej Kiska uisťuje, že bude naďalej aktívne pokračovať v návštevách regiónov, kde je rómsky problém vypuklý.dodal.Výkonný riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Ján Orlovský konštatoval, že sa málo venujeme predškolskej výchove, ktorá je absolútnym základom.poznamenal.Podľa Orlovského na Slovensku máme všetky politiky na to, aby sa problém darilo riešiť.povedal Orlovský s tým, že za tým vidí nedostatok záujmu.Na stretnutie s prezidentom prišli aj riaditeľka neziskovej organizácie Rómsky inštitút Klára Orgovánová, rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Vladimír Krčméry, dekan fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre Rastislav Rosinský, Katarína Smatanová z fakulty architektúry STU v Bratislave, riaditeľ organizácie Človek v ohrození Braňo Tichý, koordinátor sociálnej integrácie z organizácie Človek v ohrození Martin Vavrinčík, programový riaditeľ nadácie Milana Šimečku Ladislav Oravec a riaditeľ občianskeho združenia eduRoma Vladimír Rafael.