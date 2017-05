A. Kiska: Ak sa nebude dariť Rómom, nebude sa dariť ani Slovensku

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Roškovce 22. mája (TASR) – Ak sa nebude dariť Rómom, nebude sa dariť ani Slovensku. Uviedol to počas návštevy rómskej osady v Roškovciach pri obci Doľany (okres Levoča) prezident SR Andrej Kiska. Podľa jeho slov na Slovensku žije zhruba 400.000 Rómov, čo predstavuje takmer desať percent populácie.Prezident po návšteve miestnej rómskej osady uviedol, že sa človek pri pohľade na ňu vráti 30 až 50 rokov dozadu. „Čo je dobré a tu to aj vidieť je, keď skutočne fungujú komunitné centrá. Pred desiatimi rokmi 50 až 60 percent detí chodilo do špeciálnych škôl, pretože tam boli automaticky posielané. Toto pravidlo sa už zrušilo. Ten pomer je v súčasnosti podstatne nižší," povedal Kiska. Pred desiatimi rokmi bola v rómskej osade podľa jeho slov stopercentná nezamestnanosť.povedal. Ako ďalej doplnil, je potrebné si stanoviť jasné ciele a ísť si za nimi.Podľa prezidenta je zjavné, že pri riešení rómskej problematiky je na Slovensku problém.dodal prezident.poznamenal riaditeľ neziskovej organizácie Človek v ohrození Branislav Tichý, ktorá s miestnymi Rómami v osade pracuje v komunitnom centre.Podľa neho nájsť jedno riešenie pre všetky rómske osady sa nedá, pretože každá z nich je iná. Ako ďalej doplnil, všetko to padá na ľuďoch, ktorí tam pracujú.doplnil.V Roškovciach žijú ľudia bez vody, elektriny a v ťažkých podmienkach. Ako sa dnes pre médiá vyjadrili viacerí miestni obyvatelia, mesačne žijú zhruba z 300 až 400 eur.povedala miestna obyvateľka Alžbeta Tulejová.Prezident počas dnešnej návštevy Spiša navštívil Spišské Podhradie, kde rokoval s vedením mesta, ale aj vzdelávacie centrum Nano Nagle. V obci Bijacovce (okres Levoča) navštívil Strednú odbornú školu lesnícku.