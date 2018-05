A. Kiska: Byť ombudsmanom nie je povolanie, je to poslanie

Prezident SR Andrej Kiska prichádza na stretnutie s verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou v Bratislave v stredu 23. mája 2018. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 23. mája (TASR) – Byť ombudsmanom nie je povolanie, je to poslanie. Je to obetavá práca pre ľudí, ktorí sa často nevedia dovolať spravodlivosti a prosia o pomoc, o riešenie problémov. Povedal to v stredu po stretnutí s verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou prezident SR Andrej Kiska.Prezident uviedol, že s Patakyovou sa počas stretnutia zaoberali viacerými otázkami.povedal prezident. Aj ombudsmanka označila za jeden u najväčších problémov reštitúcie.povedala Patakyová. Zároveň verí, že sa za života ľudí, ktorí si podali tieto nároky, podarí ich prípad vyriešiť.Prezident pripomenul, že v krajine zlyhávajú inštitúcie a v prípade, keď zlyhávajú, nedôvera ľudí v štát narastá. Patakyová označila za problematickú aj dĺžku súdnych konaní. Kiska poznamenal, že ombudsmanka je sklamaná z toho, že sa nedarí v niektorých častiach krajiny znižovať napätie.Ako doplnil prezident, s Patakyovou diskutoval aj o kontrole nad políciou.pýta sa prezident.