A. KISKA: Daňový úrad mal iný názor ako firma, ja nemám čo skrývať

Andrej Kiska, archívne foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) – Daňový úrad mal iný názor ako firma Kiska Travel Agency (KTAG) na zaúčtovanie položky. Podobné prípady sú bežné. Ja nemám čo skrývať. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol prezident SR Andrej Kiska v súvislosti s medializovanými informáciami o vyšetrovaní spoločnosti KTAG, ktorej majiteľmi sú prezident a jeho brat Jaroslav, finančnou správou a políciou.Kiska informoval, že v pondelok (11.9.) kontaktoval konateľa spoločnosti KTAG, aby mu podal vysvetlenie k tomu, čo sa udialo.povedal Kiska.Po ukončení roku podľa neho prebehla kontrola aj na daň z príjmu, kde na základe tých istých faktúr spoločnosť KTAG doplatila daň z príjmu vo výške 27.114 eur a penále 2711 eur.Podľa Kisku si od januára 2015 príslušné doklady vyžiadal aj vyšetrovateľ.dodal Kiska, ktorý zároveň vyjadril ľútosť nad únikom daňových informácií na verejnosť.Viaceré médiá mali dostať do redakcie anonym a na základe neho informovali, že spoločnosť Kiska Travel Agency, ktorej majiteľmi sú prezident SR Andrej Kiska s bratom Jaroslavom, vyšetrovala finančná správa aj polícia. Zistili, že si skrátila dane z príjmu za rok 2014 o 27.000 eur, prípad mal súvisieť aj s financovaním Kiskovej volebnej kampane. Firma to uznala, oľutovala a daň doplatila. Skutok tak nie je vnímaný ako trestný čin.