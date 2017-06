A. Kiska je rád, že existuje úspešný projekt MISIA na pomoc deťom

Slovenský prezident Andrej Kiska Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Bratislava 7. júna (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska víta charitatívny projekt MISIA, v ktorom známe tváre už šiesty rok pomáhajú chorým deťomuviedol prezident na dnešnom prijatí organizátorov a niektorých účastníkov tohtoročnej MISIE 06.Verí, že aj tohtoročná misia bude úspešná, že sa do nej zapojí čo najviac ľudí, aby sa mohlo čo najviac pomôcť vybraným deťom a ich rodinám.skonštatoval Kiska. Prezradil, že tento rok sám uvažoval o zapojení do charitatívnej akcie, v rámci ktorej sa známe tváre menia na cyklokuriérov a prostredníctvom doručených certifikátov zbierajú peniaze na pomoc chorým deťom, tento rok je ich vytypovaných desať."Mal som veľkú túžbu, že pôjdem s vami. Len vždy pri prezidentovi nasáva problém," podotkol Kiska s tým, že bezpečnosť a ochrana hlavy štátu to nie vždy umožňujú.zhodnotil. Na otázku, či by sa zapojil aj do plánovanej podobnej akcie v Košiciach, vtipne poznamenal, že to by bolo zložitejšie, keďže v Bratislave má aspoň bicykel. "Ale budem rád, keď pôjde projekt aj do ďalších miest," dodal.povedal na prijatí ambasádor projektu, scenárista a režisér Nikita Slovák, pričom poznamenal, že prezident by pokojne mohol pracovať počas akcie na dispečingu. Zároveň ho teší, že z roka na rok sa podujatiu viac darí, pričom za uplynulých päť rokov sa podarilo vyzbierať viac ako 40.000 eur. Za tie sa zabezpečili potrebné pomôcky pre choré deti, najčastejšie s detskou mozgovou obrnou.Účastníci podujatia priznávajú, že často zažívajú aj vtipné príhody. Herec Martin Mňahončák si zaspomínal napríklad na rok 2016 a desaťročného chlapca, ktorý zo svojich úspor venoval 50 eur, aby mohol prísť herec k jeho nič netušiacej starej mame.povedal Mňahončák. Herečka Zuzana Vačková zasa prezradila, že jedna pani si každý rok objedná minimálne desať cyklokuriérov.Projekt MISIA vznikol v susednom Česku. Jej autormi sú českí herci a režiséri Petr Forman a Zděnek Svěrák a majiteľ kuriérskej spoločnosti David Voverka, ktorí sa inšpirovali českým filmom Vratné láhve. Oni požiadali Nikitu Slováka, aby projekt šíril aj na Slovensku.