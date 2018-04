A. Kiska: Jediné, čo zatiaľ na Slovensku nie je dobré, je politika

Andrej Kiska, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Andrej Kiska, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 17. apríla (TASR) – Na to, aby sme posunuli krajinu dopredu, potrebujeme, aby politici brali svoje povolanie ako službu. Podniky na Slovensku nachádzajú najvyššiu kvalitu a najlepších ľudí, jediné, čo nie je dobré, je politika. Na utorkovom podujatí Forbes 30 pod 30 v Bratislave to zdôraznil prezident SR Andrej Kiska.Podľa neho treba hovoriť o tom, aké chceme Slovensko v tom okruhu, na ktorý máme dosah. Ak chceme posunúť SR dopredu, politici by mali brať svoje povolanie ako službu a nebrali to ako svoju pozíciu pre získavanie moci, dodal.Na otázku, či bude opäť kandidovať za prezidenta SR, priamo neodpovedal. "Určite spravím všetko pre to, čo je v mojich silách, aby bolo Slovensko krajinou, kde stojí za to žiť," deklaroval.Na Slovensku podľa Kisku podniky nachádzajú najvyššiu kvalitu a najlepších ľudí. "Jediné, čo zatiaľ nemáme stále dobré, je, žiaľ, politika," poznamenal prezident. Krajina podľa neho musí byť viac v rukách ľudí, "nie v rukách zopár vyvolených"."Každý jeden, kto chce zmeniť Slovensko, by mal začať s tou zmenou okolo seba," skonštatoval prezident s tým, že takýmto spôsobom sa môže SR posunúť. Pripomenul však, že Slovensko už úspešné je a za posledných 25 rokov má za sebou obrovský kus cesty.