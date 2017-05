A. KISKA: Medzi prioritami ombudsmanky ma oslovilo viacero tém

Mária Patakyová Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 10. mája (TASR) – Úloha verejného ochrancu práv (VOP) ako konštruktívneho kritika i navrhovateľa zmien je v našej spoločnosti nezastupiteľná. Po dnešnom stretnutí s ombudsmankou Máriou Patakyovou to uviedol prezident SR Andrej Kiska.Kiska pripomenul, že úloha verejného ochrancu práv nie je v našej spoločnosti, najmä zo strany politikov, často vnímaná tak, ako by mala byť.uviedol Kiska.S Patakyovou dnes prebrali aj vízie a priority, ktoré si nová ombudsmanka pri plnení svojej misie stanovila. Kiska v nich nachádza zhodu so svojím pohľadom. Osobitne spomenul problematiku starých ľudí a starostlivosti o nich v zariadeniach pre seniorov, otázku segregácie a prístupu ku vzdelaniu detí z marginalizovaných rómskych komunít, a tiež oblasť zdravotnej starostlivosti, vzťah pacientov a poisťovní. Patakyovú uistil o svojej podpore. "," povedal.Patakyová ocenila prezidentove slová.uviedla verejná ochrankyňa práv pred novinármi.V rámci svojich vízií chce ombudsmanka vo svojom funkčnom období (2017 - 2022) vytvoriť návod na účinnú pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v konflikte s orgánom verejnej správy, vybudovať moderný on-line úrad, zamerať sa na ochranu základných práv a slobôd právnických osôb, malých a stredných podnikateľov a živnostníkov a posilniť mechanizmy na kontrolu inštitúcií, v ktorých sa nachádzajú ľudia s obmedzenou slobodou. Medzi priority úradu v roku 2017 zaradila skupiny ľudí, ako sú pacienti, seniori a skupiny mimo dohľad verejnosti. V rámci osvetovej činnosti sa chce úrad verejného ochrancu práv zamerať aj na tému extrémizmu a hraníc slobody prejavu na internete. Patakyovej ambíciou je tiež posilniť nezávislosť verejného ochrancu práv i personálne rozšíriť Kanceláriu VOP.