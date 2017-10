A. Kiska nevie, kto naňho vyťahuje špinu, mrzí ho, ak niekoho sklamal

Slovenský prezident Andrej Kiska. Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Bratislava 1. októbra (TASR) - Pichám do osieho hniezda, čo sa mnohým nepáči. Prekážam im, preto sa táto organizovaná špinavá hra okolo mňa deje, tvrdí prezident SR Andrej Kiska na margo úniku dokumentov zo štátnej správy, ktoré poukazujú na daňový problém spojený s jeho menom.uviedol Kiska v rozhovore zverejnenom v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Nevie odhadnúť, či sa niekedy dozvie, kto za týmto všetkým stojí, no verí v odhalenie pravdy. Konkrétne podozrenie nemá.Kisku mrzí, že mohol niekoho sklamať, a ospravedlnil sa. Tvrdí, že mal byť dôslednejší pri príprave zmluvy s firmou KTAG a tiež pri účtovaní. Cez túto firmu prezident financoval svoju kampaň.povedal s tým, že keď sa daňový úrad nestotožnil s postupmi účtovania, tak to firma dodatočne uhradila aj s penále.Kiska nevylúčil ďalšie útoky na jeho osobu. Pripomenul, že ho vyšetrujú v ďalšom prípade, jeho meno malo byť zneužité pri zbieraní peňazí od iných osôb, označil to za nezmysel.informoval. Pri niečom závažnom nemá problém vyvodiť osobnú politickú zodpovednosť.odpovedal Kiska na otázku, či má toto všetko vplyv na jeho budúce rozhodnutie byť v politike.povedal Kiska.Prezident nemá problém zverejniť celé svoje účtovníctvo, pokiaľ ide o neho ako fyzickú osobu.povedal.Kiska má povedať parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, či existuje pohľadávka medzi ním a firmou KTAG, a ak áno, prečo ju neuviedol v majetkovom priznaní. Prezident uviedol, že "pohľadávku stále má a je uvedená v jeho priznaní".