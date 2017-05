A. Kiska: Nové Mesto nad Váhom je pozitívnym príkladom v zamestnanosti

Slovenský prezident Andrej Kiska, archívne foto. Foto: TASR/ MTI Foto: TASR/ MTI

Nové Mesto nad Váhom 30. mája (TASR) – Nové Mesto nad Váhom a jeho okolie je pozitívnym príkladom zamestnanosti na Slovensku. Miera nezamestnanosti tu klesla pod štyri percentá a v meste je už len technická nezamestnanosť, pracovná sila dokonca chýba. Počas dnešnej návštevy Nového Meste nad Váhom to povedal prezident SR Andrej Kiska.skonštatoval prezident.Ako dodal, s vedením mesta okrem pozitívnych správ ako investície do školstva, do námestia, diskutoval aj o problémovejších oblastiach. Jednou z nich je využitie kúpaliska Zelená voda na kúpanie Novomešťanov, druhou migrácia pracovnej sily zo zahraničia.zdôraznil prezident.Kiska podľa vlastných slov víta akčný program, ktorý vyhlásila vláda na podporu okresov s vysokou nezamestnanosťou a očakáva, či sa podarí v týchto okresoch nezamestnanosť reálne znížiť.uzavrela hlava štátu.Prezident dnes v rámci svojho pracovného programu položil v Novom Meste nad Váhom vence k pamätníku rumunských vojakov padlých pri oslobodzovaní mesta, diskutoval so študentmi Gymnázia M. R. Štefánika a navštívil najväčšieho zamestnávateľa v meste - spoločnosť Vertiv Slovakia. Popoludní sa Kiska stretne s vedením mesta Stará Turá.