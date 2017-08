A.Kiska o SNP : Odvážni muži a statočné ženy povstali proti okupantom

Na snímke uprostred prezident SR Andrej Kiska počas centrálnych osláv 73. výročia Slovenského národného povstania v Múzeu SNP v Banskej Bystrici 29. augusta 2017 Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Prezident skritizoval župana M. Kotlebu a jeho kandidátov



Banská Bystrica 29. augusta (TASR) – Našou povinnosťou je urobiť viac, ako si jeden deň v roku pripomenúť odvahu predkov a položiť kvety k pamätníkom padlých. Najmä v čase, keď sa po našej krajine bezočivo rozťahujú pohrobkovia nacistickej a fašistickej ideológie. Povedal to dnes v príhovore počas centrálnych osláv 73. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici prezident SR Andrej Kiska pred zaplneným areálom Pamätníka SNP.pripomenul prezident.Podľa neho hoci jedno z najväčších protifašistických povstaní v Európe počas druhej svetovej vojny nepriateľ napokon dokázal vojensky potlačiť, už nedokázal vziať našej krajine sebaúctu, ktorú pre všetkých obyvateľov Slovenska účastníci SNP vybojovali.konštatoval Kiska.Prezident upozornil, že o tri mesiace budeme rozhodovať o tom, kto bude najbližšie štyri roky spravovať osem samosprávnych krajov. Podľa neho tie tohtoročné by sa mohli stať voľbami, v ktorých sa postavíme proti ideológii zla a "zdôraznil Kiska.Podľa neho po štyroch rokoch ich prítomnosti v samosprávnej politike a po roku v parlamentnej politike však už o mnohých veciach diskutovať nemusíme. Ako tvrdí prezident, ich jediným príspevkom do verejnej diskusie na Slovensku bolo a je šírenie nenávisti.uviedol Kiska.Rozumie tomu, že stav politiky mnohých voličov znechucuje, ale je to slabý dôvod, aby sme našu krajinu kúsok po kúsku, kraj za krajom, pasívne odovzdávali fašistom.dodal prezident.