A.Kiska očakáva, že P.Plavčan zaujme stanovisko k eurofondom

Na snímke prezident SR Andrej Kiska (uprostred) a predseda SAV Pavol Šajgalík (vľavo) počas návštevy výskumného laboratória. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 19. júla (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska očakáva, že minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) zaujme v najbližšom období stanovisko k rozdeľovaniu eurofondov určených na dlhodobý strategický výskum a vývoj. Uviedol to dnes počas návštevy Slovenskej akadémie vied (SAV). Slovenské univerzity a SAV nedostali žiadne peniaze z výzvy za takmer 300 miliónov eur. Úspešné boli súkromné firmy.uviedol dnes prezident, ktorý zavítal do Ústavu polymérov SAV. Podľa predsedu SAV Pavla Šajgalíka k tejto téme momentálne prebiehajú rokovania medzi ministrom, Výskumnou agentúrou, rektormi a SAV.dodal. Optimálne by podľa neho bolo, aby sa vrátila dôvera k vyhodnocovacieho procesu.Plavčan už na minulotýždňovom stretnutí s rektormi prisľúbil, že preverí hodnotenie projektov. Rovnako tak preverí plnenie kritérií subjektmi, ktoré sa do výzvy prihlásili.Prezident dnes navštívil Ústav polymérov, ktorý spolu s Ústavom etnológie vzišli z auditu ústavov SAV ako špičkové pracoviská. V Ústave polymérov sú vyvíjané metódy liečenia cukrovky a rakoviny.vyzval Kiska. Podľa neho vo svete bežne fungujú agentúry financované vládou a zamerané na podporu projektov, pri ktorých nikto dopredu nevie, či budú ziskové.dodal Kiska.Šajgalík ocenil, že prezident podporuje slovenskú vedu.uzavrel Šajgalík.