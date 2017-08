A. Kiska omilostil matku piatich detí, ktorá mala ísť do väzenia

Prezident SR Andrej Kiska, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 10. augusta (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska udelil milosť 34-ročnej matke piatich detí, ktorá mala ísť do väzenia. Informoval o tom na sociálnej sieti Kiska. Omilostil ju pod podmienkou, že ďalší rok nespácha žiadny trestný čin.Prezident poukázal, že ak by žena išla do väzenia, deti by skončili v detskom domove.uviedol prezident.Pripomína, že žena si už odsedela časť trestu, keď spáchala priestupok, zatiaľ čo bola v podmienke za inú krádež z minulosti. Ona tvrdí, že priestupok spáchala neúmyselne.doplnil Kiska.Hlava štátu poukázala, že ženu týral bývalý partner a jej deti skončili v detskom domove.opísal Kiska s tým, že pre matku to nie je jednoduché, keďže sama sa lieči na sklerózu multiplex.