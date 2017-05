A. Kiska podpísal ústavný zákon, ktorý má posilniť ochranu pôdy

Andrej Kiska, archívna snímka. Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Bratislava 25. mája (TASR) - Slovenskú pôdu bude pred špekulatívnymi výkupmi chrániť Ústava SR. Prezident SR Andrej Kiska podpísal ústavný zákon z dielne SNS, ktorý veľkou väčšinou v polovici mája schválila Národná rada (NR) SR.Za špekulatívny výkup poľnohospodárskej pôdy je podľa jedného z predkladateľov návrhu Tibora Bernaťáka (SNS) potrebné považovať jej výkup s cieľom nevyužívať pôdu na účely poľnohospodárstva. V budúcnosti tak Slovensku hrozí, že bude ohrozená potravinová bezpečnosť štátu a v neposlednom rade by mal za následok ohrozenie postavenia domácich poľnohospodárov, ktorí sa v súčasnosti nemôžu finančne rovnať s poľnohospodármi na spoločnom európskom trhu.Podľa Evy Antošovej považuje SNS pôdu za národné bohatstvo, ktoré je nenahraditeľné, nedá sa vyrobiť a v živote človeka má podobne ako voda nezastupiteľný význam.vysvetlila.Výsledkom je zakotvenie definície, že pôda je "neobnoviteľný prírodný zdroj, ktorý požíva osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti", a to priamo v článku 44 Ústavy SR.Po zmene v ústave by sa mali prijať zákony, ktoré by spresňovali procedúru nakladania s pôdou, či už obchodnými spoločnosťami alebo roľníkmi hospodáriacimi na pôde.