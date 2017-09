A. KISKA: Pri slovách Donalda Trumpa o KĽDR zašumela celá sála VZ OSN

Slovenský prezident Andrej Kiska reční počas 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN 19. septembra 2017 v sídle OSN v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na hlavnom pódiu VZ OSN stáli po prvýkrát dvaja Slováci

New York 20. septembra (TASR) - V jeden moment pri slovách amerického prezidenta Donalda Trumpa o Kórejskej ľudovodemokratickej republike zašumela celá sála Valného zhromaždenia OSN. Uviedol to v utorok v New Yorku po prejave vo všeobecnej rozprave 72. zasadnutia VZ OSN slovenský prezident Andrej Kiska.skonštatoval.Kiska si nemyslí, že ostatní politickí lídri to vnímali ako výzvu na vstup do vojny. Americký prezident podľa neho vyjadril "dosť expresívne" svoj názor na to, ako by sa malo postupovať v prípade, že by Severná Kórea skutočne svoje hrozby o jadrových útokoch zrealizovala.spresnil Kiska.Zároveň zdôraznil slová americkej hlavy štátu, že ak ktokoľvek zaútočí na amerických partnerov, USA sa za nich postaví.Trump vo svojom prvom prejave pri príležitosti otvorenia všeobecnej rozpravy 72. schôdze VZ OSN v New Yorku uviedol, že pokiaľ budú Spojené štáty donútené brániť seba alebo svojich spojencov pred severokórejskou agresiou, nebudú mať inú možnosť než "Severnú Kóreu úplne zničiť".Trump pred prítomnými označil vládu KĽDR za "narušený režim". Na všetky ostatné štáty naliehal, aby Severnú Kóreu spoločne izolovali, a to až dovtedy, kým neskoncuje so svojím nepriateľským správaním. O severokórejskom vodcovi Kim Čong-unovi sa Trump vyjadril, že sa nachádza na samovražednej misii - svojej vlastnej i svojej krajiny.Pre Slovensko sa 19. september zapíše do histórie; na hlavnom pódiu 72. zasadania Valného zhromaždenia OSN stáli spolu dvaja Slováci.uviedol v utorok v New Yorku slovenský prezident Andrej Kiska.Ten vo svojom prejave v rámci všeobecnej rozpravy zdôraznil, aby sa z OSN stala skutočne účinná organizácia.skonštatoval slovenský prezident. OSN by sa podľa neho mala prispôsobiť požiadavkám doby.Po prejave sa Kiska stretol s ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom, s ktorým prebral aktuálnu situáciu na Ukrajine.zdôraznil Kiska.Lídri sa nevyhli ani téme mierových síl OSN v spojitosti s Ukrajinou.dodal.Slovenský prezident sa stretol i s jedným z najbohatších Američanov Michaelom Bloombergom, ktorý bol niekoľkokrát starostom mesta New York.uzavrel slovenský prezident, ktorého ešte čaká stretnutie s krajanmi a generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom.Predseda 72. zasadnutia VZ OSN Miroslav Lajčák otvoril v utorok v New Yorku tohtoročnú všeobecnú rozpravu VZ. V rámci nej vystúpil i americký prezident Donald Trump.Kiska je na niekoľkodňovej pracovnej návšteve USA; dnes sa presunie na západné pobrežie, kde sa zameria na inovačnú a vedecko-výskumnú agendu.