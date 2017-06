A. Kiska prijal zástupcov občianskeho združenia Slovensko.Digital

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 6. júna (TASR) - O súčasnom stave informatizácie spoločnosti, realizácii projektov, ako aj o problémoch v tejto oblasti diskutoval dnes v Bratislave prezident SR Andrej Kiska so zástupcami občianskeho združenia Slovensko.Digital.povedal médiám po stretnutí prezident.Ocenil skutočnosť, že aj vďaka práci občianskeho združenia sa zastavili tri projekty a ušetrilo sa skoro 250 miliónov eur. Ocenil tiež prácu podpredsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) za to, že v prvom rade spolupracuje aj s odborníkmi z mimovládnych organizácií a priberá ich do rozhodovacieho procesu. Zároveň ako uviedol, sa snaží ukončiť toto eldorádo osobných záujmov, ktoré v informatizácii na Slovensku sú.uviedol po stretnutí s hlavou štátu Ján Hargaš zo združenia Slovensko.Digital.Podľa jeho slov, informatizácia verejnej správy na Slovensku dlhodobo nefunguje podľa očakávaní. Nádeje sa vkladali do reštartu, ktorý ohlasoval Pellegrini, a 1. 6. 2017 ubehol rok od vzniku jeho úradu.zdôraznil Hargaš.