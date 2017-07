A. KISKA: Prvá slovenská družica je veľkým úspechom mladých ľudí

Slovenský prezident Andrej Kiska Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (TASR) – Prvá slovenská družica je veľkým úspechom mladých ľudí, ktorí sa o jej fungovanie zaslúžili. Na dnešnom brífingu to uviedol prezident SR Andrej Kiska.povedal Kiska.Dnes je podľa neho už realitou, že slovenská družica lieta približne desať dní a všetko funguje.doplnil Kiska.Slovenskú družicu skCUBE vyniesla do vesmíru indická raketa 23. júna tohto roka. Okolo Zeme obieha vo vzdialenosti viac ako 500 kilometrov a rýchlosťou 7,8 kilometra za sekundu. Jej systémy sú v poriadku a fungujú. Slovenská republika je 78. krajinou, ktorá vlastnými silami postavila a vypustila do vesmíru vlastnú družicu.