A. KISKA: Rómsku otázku by malo riešiť samostatné ministerstvo

Bratislava 24. júna (TASR) - Rómsky problém by mal riešiť konkrétny minister, alebo by malo byť vytvorené samostatné ministerstvo. Myslí si to prezident SR Andrej Kiska, ktorý v rozhovore pre denník SME povedal aj to, že vláde sa zatiaľ nedarí budovať sľubovanú hrádzu proti extrémizmu. Extrémistom podľa neho nahráva nielen neriešenie rómskej otázky, ale aj korupcie.povedal Kiska. Za jeden z najväčších problémov považuje práve rómsku otázku.doplnil prezident. Zdôrazňuje potrebu sústrediť sa na vzdelanie Rómov.Hoci sa vláde podľa Kisku zatiaľ nedarí stavať hrádzu proti extrémizmu, veľmi pozitívne vníma vyjadrenia premiéra Roberta Fica proti extrémizmu.doplnil.V súvislosti s extrémizmom spomenul aj novembrové voľby do vyšších územných celkov, v ktorých predsedov krajov budeme voliť už nie v dvoch kolách, ale v jednom. Nepovažuje to za správne, lebo ak by boli dve kolá, podľa Kisku by sa ľudia v Banskobystrickom kraji spojili a "určite by nedovolili Kotlebovi vyhrať". Nevylučuje, že vďaka jednokolovej voľbe môžu uspieť kotlebovci aj v iných krajoch.poznamenal. Verí však, že kandidáti majú občiansku zodpovednosť a sú ochotní sa spojiť v prospech jedného.Stratu dôvery ľudí v politikov a štát si vysvetľuje Kiska aj neriešenou korupciou a postojom politikov, ktorí napriek prieskumom hovoria, že korupcia na najvyšších miestach nie je.poznamenal Kiska.