A.Kiska sa do rezidencie hlavy štátu na Slavín zatiaľ nesťahuje

Prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. februára (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska sa zatiaľ do rezidencie hlavy štátu na Slavíne sťahovať nebude. Cenové ponuky na rekonštrukciu, ktoré vyšli zo súťaže, totiž výrazne prevýšili pôvodne odhadovanú sumu. Pre TASR to uviedol poradca Kisku pre komunikáciu Roman Krpelan.Kancelária prezidenta preto požiadala analytický tím Ministerstva financií SR - Hodnota za peniaze, aby vyhodnotil efektívnosť rekonštrukcie a prípadne navrhol najlepšie riešenie. Prezidentský palác dostal v súťaži na zhotoviteľa rekonštrukcie tri ponuky. Prvá bola 947.187,12 eura s DPH, druhá 977.667,59 eura s DPH a tretia 1.261.755 eur s DPH. Odhadovaná cena rekonštrukcie pritom bola 629.062 eur s DPH.Ministerstvo financií vzápätí Kanceláriu prezidenta požiadalo o doplňujúce informácie, najmä o to, aké parametre by mala rezidencia spĺňať, teda lokalita, veľkosť pozemku, bezpečnostné parametre, reprezentatívne priestory či počet miestností.uviedol Krpelan s tým, že podklady by mali dostať v marci.Ešte v júni 2016 šéf Kancelárie prezidenta Štefan Rozkopál na pôde Ústavnoprávneho výboru NR SR poslancom hovoril, že rekonštrukcia rezidencie na bratislavskom Slavíne, ktorú naposledy využíval prezident Rudolf Schuster, by sa mala začať do konca júla 2016.povedal Rozkopál.Sťahovanie Kisku do rezidencie na bratislavskom Slavíne sa už v minulosti odkladalo. Pôvodný plán bol do konca roka 2015. Dôvodom posunu bolo zrušenie postupu zadávania zákazky na rekonštrukciu dlhodobo nevyužívanej vily. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila Kancelária prezidenta SR ešte v máji 2015. Predpokladaná hodnota zákazky sa vtedy pohybovala na úrovni 594.000 eur s DPH. Zo siedmich uchádzačov vyhrala spoločnosť Heston. S ňou sa nakoniec zmluva neuzavrela, keďže sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.O renovácii vily na Slavíne rozhodol Kiska po tom, ako sa oboznámil s návrhom riešenia neefektívneho využívania štátneho majetku a financií kancelárie. Nepovažoval za vhodné, aby sa naďalej vynakladali peniaze na konzervovanie nepoužívaného objektu, ale ani aby ho štát predal. Trojpodlažná vila má okrem reprezentatívnych priestorov a prezidentskej pracovne aj jedáleň, kuchyňu a štyri izby.Rezidencia na Slavíne sa dlhodobo nevyužíva a chátra. Náklady na jej udržiavanie predstavovali zhruba 200.000 eur. Bývalé sídlo dozornej rady Východoslovenských železiarní so 42-árovým pozemkom kúpila kancelária prezidenta v roku 2001 za 36 miliónov korún. Ešte v tom istom roku investovala do jej rekonštrukcie a úprav viac ako 10 miliónov. Štátu slúžila len tri a pol roka, a to za čias prezidenta Rudolfa Schustera.