A. Kiska: Sila kresťanstva sa ukazuje práve medzi mladými ľuďmi

Levoča 2. júla (TASR) - Mladí sú budúcnosťou našej krajiny. Akú máme mládež, tak bude vyzerať naša krajina za 20, 30 rokov. Tá energia, také to pozitívum, čo z nich sála, je úžasné. Povedal po príchode na Mariánsku svätú horu v Levoči prezident SR Andrej Kiska, ktorý sa na úvod stretol s mladými pútnikmi.Tí podľa Kisku šíria dobro v krajine a ukazujú našu pozitívnu tvár.povedal Kiska.Na Mariánsku púť do Levoče zavítal prezident SR prvýkrát.zdôraznil Kiska s tým, že v stretnutí a v rozhovoroch s Bohom človek nachádza svoj skutočný pokoj, povzbudenie a silu.Prezident zároveň poukázal na to, že púť na Mariánsku horu sa koná už 770 rokov.dodal Kiska.Za účasti tisícov pútnikov zo Slovenska i zahraničia, cirkevných predstaviteľov, ako aj zástupcov štátnej správy a samosprávy dnešnú slávnostnú odpustovú svätú omšu celebruje hlavný pápežský penitenciár, kardinál Mauro Piacenza.