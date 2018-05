A. Kiska: Slovenské poľnohospodárstvo stojí na hrane

Na snímke prezident SR Andrej Kiska na 29. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v Bratislave 23. mája 2018. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 23. mája (TASR) – Slovenské poľnohospodárstvo stojí na hrane a je potrebné doň vrátiť právo a poriadok. Vstup do Európskej únie (EÚ) Slovensko nedokázalo využiť na rozvoj tohto sektora, ale uchytili sa tu podvodné praktiky určitých skupín, ktoré nemajú záujem o zveľaďovanie krajiny. Zdôraznil to v stredu na 29. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v Bratislave prezident SR Andrej Kiska.Hlbší záujem o tento sektor podľa prezidenta prejavili politické špičky až po odhaleniach nadväzujúcich na vraždu investigatívneho novinára a jeho snúbenice. Pripomenul, že Slovensko je prevažne vidiecka krajina a zatiaľ čo v iných odvetviach SR dokázala vstup do Únie využiť na tvorbu pracovných miest, v agrosektore zamestnanosť od roku 2004 spadla na polovicu.skonštatoval Kiska.Slovenské poľnohospodárstvo sa podľa Kisku dostalo na okraj záujmu politikov a bolo ponechané hŕstke vybraných podnikateľov.priblížil s tým, že tieto skupiny využívajú chaos vo vlastníctve pozemkov. Na slovenský vidiek treba vrátiť právo a poriadok, dodal Kiska.poznamenal prezident, pričom apeloval aj na starostov a primátorov, aby poukazovali na pochybné praktiky.Rozhodujúcim hráčom je podľa Kisku Slovenský pozemkový fond (SPF).podotkol prezident.Predstavitelia miest a obcí sa v stredu zišli v Bratislave na 29. sneme ZMOS-u. Snem trvá v dňoch 23. – 24. 5., delegáti budú diskutovať aj o prioritách združenia.