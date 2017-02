A. Kiska: Slovenské projekty v Keni vytvorili tisícky pracovných miest

Slovenský prezident Andrej Kiska sa usmieva počas stretnutia s maďarským prezidentom Jánosom Áderom (nie je na snímke) počas stretnutia v prezidentskom paláci v Budapešti 5. decembra 2016. Foto: TASR/ MTI Foto: TASR/ MTI

Nairobi 13. februára (TASR) – Počas obdobia, za ktoré Slovensko pomáha Keni, vzniklo v krajine viac ako 100 projektov pomoci. Slovenský prezident Andrej Kiska to dnes vyhlásil po stretnutí s kenským prezidentom Uhuruom Kenyattom a s členmi kenskej vlády v Nairobi.Slovensko poskytlo Keni počas posledných 12 rokov viac ako 10.000.000 eur, pričom tretí sektor sa prostredníctvom slovenským projektov začal v Keni angažovať skôr, než začala vládna pomoc. Táto východoafrická krajina je najväčším príjemcom rozvojovej pomoci zo Slovenska.uviedol prezident Kiska.Počas rokovania s kenským prezidentom sa zhodli na tom, že Slovensko nemusí Keni radiť, ale vzájomný vzťah už je založený na zdieľaní vlastných skúseností.predpovedal slovenský prezident, ktorý je na prvej oficiálnej návšteve Keni.Hlavy štátov rokovali o obchode, investíciách, ekonomike, o vzdelávaní, o tvorbe nových pracovných miest, o boji proti terorizmu i o tom, ako zlepšiť zdravotnú starostlivosť a bojovať proti korupcii. Zároveň zdôraznil, že Keňa je spoľahlivým partnerom pre Slovensko i pre EÚ.Kenský prezident vyjadril potešenie z návštevy Andreja Kisku a vyjadril nádej, že posilní vzájomné vzťahy medzi oboma krajinami. Pripomenul, že práve Keňa bola jednou z prvých krajín, ktorá uznala Slovensko za suverénny štát. Slovenského prezidenta oboznámil so záujmom vytvoriť v Keni milión pracovných miest, v rámci ktorých by ľudia pracovali z domu.Andrej Kiska po stretnutí s kenským prezidentom absolvoval návštevu v sídle OSN v Nairobi, po ktorej ho sprevádzala generálna riaditeľka OSN v Nairobi Sahle-Work Zewdeová. Po tom, čo v areáli sídla OSN zasadil strom, odobral sa na prehliadku čajovej farmy. Večer ešte Kisku čaká oficiálny štátny banket na pozvanie kenského prezidenta.