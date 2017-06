A. KISKA: Slovensko v oblasti pôdohospodárstva vážne zlyháva

Na snímke prezident SR Andrej Kiska, archívna snímka. Foto: TASR – Pavol Zachar Foto: TASR – Pavol Zachar

Sikenica 8. júna (TASR) - Štatistiky z pohľadu počtu ľudí žijúcich na vidieku a zamestnanosti v oblasti pôdohospodárstva ukazujú, že na Slovensku v oblasti pôdohospodárstva vážne zlyhávame. Povedal to prezident SR Andrej Kiska na dnešnom pracovnom stretnutí s vidieckou platformou k aktuálnemu stavu v poľnohospodárstve v obci Sikenica, časť Veľký Pesek, v okrese Levice.Podľa jeho ďalších slov tieto štatistiky predstavujú podstatne menej, ako je priemer Európskej únie (EÚ).povedal Kiska.Dodal, že ak je v EÚ priemer skoro päť percent, tak u nás je to okolo 2,8 percenta.uviedol Kiska.Pre oblasti, kde je pôdohospodárstvo také dôležité, by skutočne toto odvetvie malo byť štátom postavené ako priorita.povedal prezident s tým, že dokonca tu ľudia majú aj riešenia a vedia presne špecifikovať, čo sa v iných krajinách deje a v čom my zlyhávame.Podľa jeho ďalších slov ak však vieme riešenie, potrebujeme dosahovať aj reálne výsledky.dodal Kiska.Na stretnutí sa definovalo päť kľúčových oblastí - stav poľnohospodárstva na Slovensku, pôda, transparentnosť v prideľovaní dotácií, potraviny - finalizácia spracovania a spotrebiteľské správanie a odbyt, dlhodobá vízia pre poľnohospodárstvo.