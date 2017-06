A.KISKA: V Leviciach sú problémy s parkovaním a štátnou nemocnicou

Prezident SR Andrej Kiska (tretí sprava) navštívil 8. júna 2017 mesto Levice. Druhý zľava primátor mesta Levice Štefan Mišák. Foto: FOTO TASR - Andrej Budai Foto: FOTO TASR - Andrej Budai

Levice 8. júna (TASR) - Najväčšími problémami mesta Levice je nedostatok parkovacích miest, absencia stredných odborných učilíšť a zlý stav miestnej štátnej nemocnice. Na dnešnom stretnutí s vedením mesta Levice to povedal prezident SR Andrej Kiska.S predstaviteľmi samosprávy prezident diskutoval nielen o aktuálnych problémoch mesta a o celospoločenských problémoch, ale aj o dobrej úrovni zamestnanosti.povedal Kiska.Jedným z najväčších problémov, ktoré mesto trápi, je otázka parkovania.poznamenal prezident.Diskutovalo sa aj o problémoch zdravotníctva. Miestna štátna nemocnica s poliklinikou nie je v dobrom stave a potrebovala by vysoké investície.dodala hlava štátu.Na stretnutí sa venovali aj problému regionálneho školstva.ukončil Kiska.V rámci dnešnej návštevy Levíc Kiska zavíta aj do strednej odbornej školy pedagogickej, kde sa stretne s pedagógmi, zúčastní sa diskusie so študentmi a zároveň prijme Csillu Andruska, ktorá získala ocenenie Zlatý Amos ako Naj učiteľ národnostných menšín.