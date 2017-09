A. Macierewicz: Manévre budú pokračovať s jadrovými zbraňami

Na archívnej snímke Antoni Macierewicz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 20. septembra (TASR) - Rusko-bieloruské vojenské cvičenie Západ 2017 bude pokračovať aj po ich dnešnom oficiálnom ukončení, a to "s použitím jadrových zbraní, čo nebolo zahrnuté do programu manévrov", uviedol poľský minister obrany Antoni Macierewicz v rozhovore pre spravodajskú televíziu TVP Info.Macierewicz k cvičeniu taktiež povedal, že je nielen najväčšie, ale aj najagresívnejšie a najmultifunkčnejšie zo všetkých ruských cvičení za posledných 30 rokov.Podľa agentúry TASS sa manévre pod kódovým názvom Západ 2017 oficiálne začali 14. septembra a skončiť sa majú dnes.Vojenské cvičenie Západ 2017 sa za účasti 12.700 vojakov armád Bieloruska a Ruska koná zväčša na území Bieloruska, ale aj na troch polygónoch v Rusku vrátane výcvikového priestoru v Leningradskej oblasti, ktorý v pondelok navštívil ruský prezident Vladimir Putin v sprievode ministra obrany Sergeja Šojgu.Cvičenia sú zamerané na simulovanie bojových situácií na zemi, vo vzduchu a na mori. Zúčastňuje sa na nich 12.700 vojakov, uviedlo ruské ministerstvo obrany. Nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová však vyhlásila, že skutočný počet účastníkov cvičenia môže byť až 100.000.Ukrajinský prezident Petro Porošenko vyjadril obavy, že počas cvičenia by Rusko mohlo na území Bieloruska vytvoriť úderné vojenské jednotky pre útok na Ukrajinu. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg uviedol, že Aliancia bude podrobne monitorovať priebeh týchto cvičení.Moskva opakovane ubezpečovala, že manévre nie sú prípravou na inváziu do Poľska a Litvy - členských štátov NATO - alebo na Ukrajinu, ktorá sa o členstvo v Aliancii uchádza. Všetky tri zmienené štáty susedia s Ruskou federáciou.tvrdí ruský rezort obrany.Bielorusko na cvičenie pozvalo aj viac ako 80 medzinárodných pozorovateľov z OSN, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Medzinárodného výboru Červeného kríža, ako aj zástupcov Poľska, pobaltských a škandinávskych štátov a Ukrajiny. Pozvaní boli aj vojenskí atašé akreditovaní v Minsku.