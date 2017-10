A. MARTVOŇ: Žilinský samosprávny kraj treba omladiť a reštartovať

Anton Martvoň. Foto: TASR – Jakub Kotian Foto: TASR – Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 28. októbra (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) treba omladiť a reštartovať. V rozhovore pre TASR to povedal nezávislý kandidát na predsedu ŽSK Anton Martvoň.Žilinskú župu treba omladiť a reštartovať, nakoľko jej obyvatelia, vrátane mňa, už majú plné zuby toho, čo sa v župe deje, resp. nerobí. Dvanásť rokov sľubov nám už stačilo a konečne chceme skutky v prospech bežných ľudí a nie iba v prospech zopár vyvolených dedín či firiem.Najväčším nedostatkom je povrchnosť a nehospodárnosť v napĺňaní kompetencií ŽSK. Cesty sa iba draho lepia a poriadne neopravujú, v zdravotníctve sa šetrí, kde netreba, je nedostatok lekárov - špecialistov a zdravotných sestier, nerobí sa poriadna kontrola kompetencií zo strany župy, nepodporuje sa šport a cestovný ruch, lekárne v noci nemajú pohotovosti, školy a ich vnútrajšky sú ešte na úrovni socializmu, do nemocníc si musíte nosiť ešte aj vlastný toaleťák a príbor. Župa má nedostatočné technické vybavenie nemocníc a ich izieb z dôvodu predražených nákupov CT-čiek či ich "kvázi rekonštrukcií", pričom v nemocniciach je problém aj s dlhými čakacími dobami u lekárov. Ako problém vnímam "zázračné víťazstvá" pri zákazkách župy zo strany dvoch firiem v hodnote jednej miliardy korún za 12 rokov. Ako vážny problém vnímam aj absenciu systémovej podpory športovcov, dobrovoľných hasičov, mladých ľudí či podpory práce s deťmi a mladými.Kompetencie župy, na ktoré sa chcem zamerať, môžem zhrnúť do desiatich oblastí.V zdravotníctve bude pre mňa prioritou zvýšenie počtu lekárov - špecialistov, zdravotného personálu a sestier v župných nemocniciach, zavedenie elektronického či telefonického systému objednávania sa k lekárom v župných zariadeniach. Ďalej zrušenie výberu poplatkov za návštevu pohotovostí v župných nemocniciach, podpora otvorenia viac špecializovaných ambulancií v okresoch, kde to potrebujú, vrátane obnovenia župných dialýz. Ako aj dôsledná kontrola poskytovania zdravotnej starostlivosti v župných zariadeniach. Budem za zavedenie pohotovostí v lekárňach i v župných nemocniciach aj v noci a za udržanie lekárskych pohotovostných služieb s lekármi. Prioritou pre mňa bude zrekonštruovanie izieb a toaliet v župných nemocniciach, ako aj vybudovanie župného rehabilitačného strediska na úrovni Piešťan, ktoré budú môcť navštevovať mamičky s postihnutými detičkami a osoby ZŤP. Župa bude podporovať spoluprácu so zdravotníckymi pracoviskami a s lekármi z iných krajov alebo zo zahraničia pri získavaní sekundárnych diagnóz a pri hľadaní možností liečenia ťažkých zdravotných stavov pacientov.V sociálnej starostlivosti chcem dosiahnuť zvýšenie počtu miest v domovoch dôchodcov pre seniorov v kraji, dôslednú kontrolu podmienok a ich zlepšenie v župných zariadeniach sociálnych služieb, ako aj ich prípadné opravy a modernizáciu. Budem podporovať kluby a organizácie seniorov v kraji.V oblasti športu, kultúry, dobrovoľného hasičstva a práce s deťmi podporím budovanie malých župných ihrísk a športovísk pre športovcov a pre dobrovoľných hasičov, podporím otváranie malých klubovní mladých ľudí v kraji. Zavedie sa systémová podpora pre prácu s mladými ľuďmi a s deťmi, či už v rámci športu, dobrovoľného hasičstva alebo kultúry v kraji.Pre mladé rodiny a mladých ľudí bude mojou prioritou podpora budovania župných nájomných bytov a župných škôlok. Presadím zadarmo wi-fi spoty pri a v každej župnej budove či organizácii. Budem podporovať zvyšovanie zamestnanosti mladých ľudí v župe cez adresnejšiu spoluprácu s podnikateľmi vo všetkých oblastiach, cez pomoc pri vybavovaní stáží a praxe, cez pomoc s informáciami o možnostiach podnikateľských úverov pre začínajúcich podnikateľov, cez podporu start-upov a podnikateľských inkubátorov v kraji, ako aj cez zlepšovanie osvetovej činnosti pre mladých ľudí a mladé rodiny.Vedenie župy tvrdí, že župné cesty sú na jednotku. No problém nastáva pri zaradení vyššieho rýchlostného stupňa. Preto sa cesty v župe nebudú iba draho lepiť, ale poriadne sa opravia, vrátane nového asfaltového koberca. Každá župná cesta a most bude poriadne skontrolovaná a následne opravená. Budem ako župan bojovať za riešenie problémov s veľkými dopravnými zápchami pri Strečne, vrátane zabezpečenia bezpečnosti šoférov pri ceste popod hradné bralo prostredníctvom vybudovania bezpečnostnej galérie alebo prípadne i za cenu odstrelenia celého hradného brala. Taktiež budem vyvíjať verejný tlak a upozorňovať kompetentných, vládu SR a Brusel ohľadom doopravovania cesty medzi Martinom a Turčianskymi Teplicami, riešenia problémov s dopravou pri Čadci, Kysuckom Novom Meste, v Rajeckej doline, na Orave - Príslope, v Nižnej, pri Dolnom Kubíne, na Liptove v okolí Liptovského Mikuláša či pri vstupe a výstupe na diaľnicu pri Ružomberku. Župa sa musí snažiť zo svojich zdrojov i z eurofondov podporovať budovanie cyklotrás s poriadnym bezpečným povrchom pre cyklistov. Taktiež plánujem koncepciu podpory cestovného ruchu a podnikania v ňom.V školstve sa bude župa pod mojím vedením usilovať o opravy a zlepšenie technického stavu a vybavenia župných škôl a o renováciu vnútorných priestorov škôl, o pomoc pri získavaní stáží pre mladých ľudí v školách, o pomoc pri prepojení vzdelávania s praxou a s najväčšími zamestnávateľmi v kraji vo všetkých oblastiach. Zastavím projekt vybudovania ďalšej hvezdárne v kraji a peniaze sa použijú na vyššie uvedené priority a projekty.Vytvorím ako poradný orgán župana tzv. župného ochrancu práv obyvateľov župy, ktorý bude každý deň v teréne v kraji a bude zisťovať problémy priamo od obyvateľov župy. Bude monitorovať ochranu práv obyvateľov župy či kvalitu poskytovaných služieb priamo na župe či v jej zariadeniach.Dám vykonať dôkladný audit celej župy i jej organizácií s vyšetrením a s vyvodením zodpovednosti za kauzy i za nehospodárne verejné obstarávania, napr. CT-čiek, nákupu županovej limuzíny, nákupu drahých reklamných a PR služieb pre župu, drahých rekonštrukcií nemocníc či lepenia ciest. A dám preveriť aj "zázračné víťazstvá" iba dvoch firiem v zákazkách pre župu za viac ako miliardu Sk za 12 rokov. Županova limuzína sa predá a ja ako župan sa vzdám polovice svojho platu predsedu ŽSK, pričom takto získané peniaze sa použijú na podporu mladých športovcov, dobrovoľných hasičov, hudobníkov či na podporu klubov seniorov v kraji.Župa musí mať ucelenú víziu jej rozvoja do budúcnosti s aktívnou participáciou jej obyvateľov. Za týmto účelom vytvorím poradné orgány župana. Radu starostov ŽSK, ktorá sa bude stretávať pravidelne so županom a hľadať riešenia problémov v kraji. Župnú radu mladých, ktorá sa bude so županom pravidelne stretávať a riešiť problémy mladých ľudí a mladých rodín v kraji. Župnú Radu športových klubov a občianskych združení, ktorá bude so županom hľadať riešenia pre rozvoj športu, vzdelávania, kultúry či dobrovoľného hasičstva v kraji. Župnú radu seniorov a zástupcov pacientov, ktorá bude pravidelne priamo so županom hľadať riešenia pre zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti v kraji. Župnú radu odborníkov a zamestnávateľov ŽSK, ktorá sa bude pravidelne stretávať so županom a hľadať riešenia vo všetkých oblastiach kompetencií župy a pre zlepšenie podnikateľských podmienok v kraji.Ako župan budem verejne poukazovať na potrebu ochrany kresťanov vo svete a budem verejne bojovať proti ekonomickej migrácii v kraji. S tým, že obyvatelia Žilinského kraja budú pre župu prioritou a župa nebude podporovať prioritné ošetrenia ekonomických migrantov (najmä Ukrajincov, Kórejčanov, Sýrčanov, Albáncov či Srbov) v župných nemocniciach a ani ich vzdelávanie v župných školách tak, ako sa to deje teraz. Taktiež ako župan budem (i keď to nesúvisí so župou) verejne upozorňovať na akýkoľvek pokus o umiestnenie ekonomických migrantov v Žilinskom kraji a župa tomu nebude žiadnym spôsobom nápomocná.Moje volebné heslo je: "Dosť bolo 12 rokov sľubov - dajte mi šancu a ja Vám dám skutky!" Preto moje prvé kroky po zvolení sú aj mojimi prioritami. Je to zvýšenie počtu lekárov - špecialistov, zdravotného personálu či zrušenie výberu poplatkov za návštevu pohotovostí v župných nemocniciach, zavedenie elektronického či telefonického systému objednávania sa k lekárom v župných zariadeniach, otvorenie viac špecializovaných ambulancií, vrátane obnovenia dialýz a zvýšenia počtu miest v domovoch dôchodcov v kraji, ako aj podpora klubov seniorov v kraji. Podpora budovania ihrísk, športovísk, župných škôlok a nájomných bytov, ako aj podpora práce s deťmi v športe, v hudbe a v tanci či dobrovoľných hasičov. Poriadne dám opraviť župné cesty, školy a nemocnice, súčasne s vytvorením tzv. župného ochrancu práv obyvateľov župy. Dôkladný audit celej župy s vyšetrením a s vyvodením zodpovednosti za kauzy a nehospodárne verejné obstarávania, napr. CT-čiek, nákup županovej limuzíny, nákup drahých reklamných a PR služieb pre župu, drahé rekonštrukcie alebo "zázračné víťazstvá" iba dvoch firiem v zákazkách pre župu za viac ako miliardu slovenských korún za 12 rokov.Nie, neobávam sa. Už ako poslanec Národnej rady (NR) SR som bol nútený hľadať odborné riešenia a naučil som sa rokovať a vedieť presvedčiť odbornými argumentmi v prospech Slovenskej republiky aj poslancov z iných politických strán a hnutí alebo iných politických názorov ako som bol ja. Výsledkom mojej práce bol predložený a schválený jeden z mála spoločných koalično-opozičných návrhov zákonov v NR SR, viaceré moje zákony alebo novely boli schválené v NR SR ústavnou väčšinou, a to aj s podporou opozície. Napríklad zákony proti šmejdom, proti úžerníkom, nebankovkám a exekútorom, zákon o zákaze pretáčania kilometrov na autách, zákony na ochranu spotrebiteľov či úroky z omeškaného výživného pre mamičky.