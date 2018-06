A. Merkelová a Ch. Lagardeová varujú pred protekcionizmom

Na archívnej snímke Christine Lagardeová a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 12. júna (TASR) - Aj keď svetová ekonomika by mala tento rok vzrásť o 3,9 %, ochranárske tendencie by ju mohli v dlhodobejšom horizonte poškodiť. Uviedli to šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardeová a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Tá sa v pondelok (11.6.) stretla v Berlíne so zástupcami svetových finančných inštitúcií.Podľa Lagardeovej v súčasnostiNarážala tak na schôdzku G7 v Kanade, na ktorej najskôr americký prezident Donald Trump vyjadril súhlas s vyhlásením G7 o obchode, neskôr ho však stiahol. Urobil tak po tom, ako ho podľa jeho slov prekvapila kritika kanadského premiéra Justina Trudeaua ohľadne zavádzania amerických ciel.Podobne ako šéfka MMF sa vyjadrila aj nemecká kancelárka. Podľa Merkelovej je dôležité, aby svetová ekonomika nebola podkopávaná chovaním určitých strán. Evidentne tak poukázala na nedávne rozhodnutie Trumpa uvaliť dovozné clá na oceľ a hliník z Európskej únie, Kanady a Mexika.