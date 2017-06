A. Merkelová: Britské predstavy o brexite si Únia pozorne vypočuje

Angela Merkelová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 19. júna (TASR) – Európska únia bude veľmi pozorne počúvať britské predstavy o brexite, vyhlásila dnes nemecká kancelárka Angela Merkelová. V Bruseli je dnes prvý deň rokovaní o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ. Rokovania sa začali v momente, keď sa britská premiérka Theresa Mayová snaží získať parlamentnú väčšinu a musí reagovať na viaceré teroristické útoky vo svojej krajine.konštatovala Merkelová na tlačovej konferencii po stretnutí s rumunským prezidentom Klausom Iohannisom. Informovala o tom agentúra Reuters. Je podľa nej v záujme oboch strán dosiahnuť dobrú dohodu. Vo štvrtok a piatok sa zúčastní na summite Európskej rady v Bruseli, kde by mal hlavný únijný vyjednávač pre brexit Michel Barnier lídrom členských štátov povedať, na čom počas dnešných rokovaní s britským ministrom pre brexit Davidom Davisom dohodli.Barnier pred začiatkom rokovaní uviedol, že dnes očakáva dohodu o prioritách a rozvrhu rokovaní o brexite. Pripomenul, že pre Úniu sú pri brexite prvoradé práva občanov, finančné vyrovnanie a severoírska hranica. Až po dostatočnom pokroku v týchto témach je EÚ ochotná hovoriť o usporiadaní vzťahov s Britániou po jej odchode zo spoločenstva.Britský minister pre brexit David Davis, podobne ako britský minister zahraničných vecí Boris Johnson, vo svojich dnešných vyhláseniach deklarovali snahu dosiahnuť dohodu prospešnú pre obe strany. Obaja však zdôrazňovali dohodu o nastavení vzťahov medzi EÚ a Britániou po brexite.Mayová pred voľbami presadzovala tvrdý brexit a vyžadovala súbežné rokovania o odchode z Únie a o budúcom nastavení ekonomických vzťahov. Oslabenie mandátu vo voľbách by mohlo jej postoj zmierniť. Magazín Politico s odvolaním sa na diplomatické zdroje informoval, že Londýn súhlasil s požiadavkou Únie, aby sa najprv rokovalo o brexite a až potom o nastavení obchodných vzťahov po brexite.Britská premiérka Theresa Mayová sa však nachádza v zložitej situácii a pravdepodobne vytvorí menšinovú vládu. Situáciu jej skomplikovali predčasné voľby, ktoré sama iniciovala, ale prišla v nich o väčšinu v parlamente. V britskej tlači sa objavili informácie, že ak Mayová nebude presadzovať tvrdý brexit, euroskeptickí straníci by sa ju mohli pokúsiť zbaviť funkcie.uviedla dnes Mayovej hovorkyňa v tejto súvislosti. Británia sa v ostatnom čase stala terčom viacerých teroristických útokov a minulý týždeň pri požiari vežiaku v Londýne zahynuli desiatky ľudí.