A. Merkelová chce rokovať o zostavení vlády aj s SPD

Berlín 25. septembra (TASR) - Po nedeľňajších voľbách do nemeckého Spolkového snemu sú dve koaličné možnosti. Povedala to dnes na tlačovej konferencii v Berlíne kancelárka Angela Merkelová.Jednou je pokračovanie veľkej koalície CDU/CSU so socialistammi z SPD a druhou tzv. jamajská koalícia CDU/CSU, liberálnej FDP a Zelených.SPD však už v nedeľu večer krátko po oznámení predbežných výsledkov - najhorších pre stranu od roku 1949 (20,5 percenta) - oznámila odchod do opozície.Merkelová na dnešnej tlačovej konferencii ale uviedla, že s ponukou na vytvorenie novej vlády osloví okrem FDP a Zelených aj SPD.Zároveň oznámila, že šéfom frakcie CDU v Spolkovom sneme sa pravdepodobne opäť stane Volker Kauder. Ten je vo funkcii od roku 2005 a je tak najdlhšie slúžiacim predsedom poslaneckého klubu CDU.