A. Merkelová: Islamistický terorizmus je pre Nemecko najväčšou hrozbou

Nemecká kancelárka Angela Merkelová.

Zdroj: Teraz.sk

Berlín 31. decembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová hovorí vo svojom novoročnom prejave o teroristickej hrozbe v Nemecku a dodáva, že jej vláda podnikne všetky nevyhnutné kroky na to, aby zaistila bezpečnosť v krajine. Text vopred nahraného televízneho prejavu kancelárky, ktorý dnes večer o 19.15 SEČ odvysiela nemecká verejnoprávna televízna stanica ZDF, zverejnili dnes nemecké médiá.Merkelová v ňom opäť obhajuje svoje kontroverzné rozhodnutie otvoriť v septembri minulého roka nemecké hranice pre migrantov, ktorí uviazli v Maďarsku. Ďalej tvrdí, že práve bombardovanie sýrskeho mesta Aleppo ukázalo, aké "dôležité a správne" bolo poskytnúť ochranu tým, ktorí utekajú pred hrôzami vojny.Kancelárka hovorí aj o sérii teroristických útokov, ktoré Nemecko zažilo v roku 2016 a ktorých vyvrcholením bol decembrový útok kamiónom na vianočných trhoch v Berlíne, pri ktorom zahynulo 12 osôb. Tieto udalosti vníma ako ťažké skúšky pre svoju krajinu.Je podľa nej tiež evidentné, že islamistickí teroristi sa na Nemcov zameriavajú už mnoho rokov a islamistický terorizmus je pre Nemecko aktuálne najväčšou hrozbou. V prejave pritom spomína aj na júlový útok v regionálnom vlaku v Bavorsku, ktorého páchateľom bol 17-ročný Afganec, ktorý na cestujúcich zaútočil sekerou a nožom, pričom zranil 20 ľudí.Kancelárka v tejto súvislosti dodáva, že je "mimoriadne trpké a odporné, ak teroristické útoky páchajú ľudia, ktorí v našej krajine údajne hľadajú ochranu". Takými činmi podľa jej slov len zosmiešňujú ľudí, ktorí sa im snažili pomôcť.Merkelová ďalej hovorí, že jej vláda sa bude aj v nadchádzajúcom roku snažiť o posilňovanie bezpečnosti krajiny, pričom Berlín podľa jej slov bude "tak rýchlo, ako to len bude možné" realizovať opatrenia, ktoré si v tejto súvislosti vyžadujú politické či právne zmeny.hovorí Merkelová a dodáva, že Nemecko je silnejšie než svet terorizmu, ktorý je plný nenávisti. Kancelárka však zároveň uznáva, že mnoho ľudí má akýsi pocit, že svet ako sme ho poznali sa v roku 2016 rozpadol.Zároveň ale odsudzuje skreslené tvrdenia, vďaka ktorým podľa nej ľudia veria, že Európska únia ba dokonca ani parlamentná demokracia už viac nefungujú. EÚ podľa nej v tomto roku utŕžila ranu rozhodnutím Británie o vystúpení a teraz by sa mala zamerať na to, čo "môže naozaj spraviť lepšie než národné štáty", pričom aktuálnym výzvam musí čeliť ako celok.