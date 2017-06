A. Merkelová kritizovala najnovšie sankcie USA voči Rusku

Angela Merkelová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 16. júna (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová podrobila dnes kritike hornú komoru amerického Kongresu po tom, ako definitívne prijala zákon, ktorého súčasťou je aj súbor sankcií voči Rusku. S odvolaním sa na Merkelovej hovorcu Steffena Seiberta o tom dnes informovala agentúra DPA.Merkelová sa svojím dnešným stanoviskom postavila v tejto veci na stranu člena nemeckej vlády, ministra zahraničných vecí Sigmara Gabriela. Šéf rezortu diplomacie spoločne s rakúskym spolkovým kancelárom Christianom Kernom vyjadrili vo štvrtok ostrý nesúhlas s najnovšími sankciami voči Rusku, ktoré ešte v stredu odsúhlasil americký Senát. Obe krajiny sa domnievajú, že sankcie môžu mať negatívny dosah na európske podniky zapojené do dodávok ruského zemného plynu do Európyuviedli v spoločnom vyhlásení kancelár Kern a minister Gabriel.Obaja politici obvinili USA zo snahy pomáhať americkým dodávateľom zemného plynu na úkor ich európskych konkurentov. Zároveň vyzvali, aby Spojené štáty prestali spájať situáciu na Ukrajine s tým, kto môže dodávať plyn do Európy.Nové protiruské opatrenia boli pripojené k návrhu zákona o sprísnení sankcií voči Iránu. O celom návrhu hlasoval Senát vo štvrtok.