A. Merkelová: Migrácia je európska výzva, vyžaduje si európsku odpoveď

Na archívnej snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 16. júna (TASR) - Migrácia je "európska výzva, ktorá si vyžaduje európsku odpoveď", uviedla v sobotu nemecká kancelárka Angela Merkelová. Informuje o tom agentúra AP.Merkelovej vyjadrenia prišli v čase sporu vnútri nemeckej vlády a pred jej stretnutím s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Nemecká kancelárka sa nachádza v spore so svojím ministrom vnútra Horstom Seehoferom v súvislosti s jeho požiadavkou, aby boli niektorí žiadatelia o azyl vrátení už zo štátnych hraníc. Malo by ísť podľa medializovaných informácií o ľudí, ktorých žiadosti o azyl už raz v spolkovej republike zamietli, ktorí sú evidovaní v iných európskych štátoch alebo ktorí dorazili na hranice spolkovej republiky bez dokumentov totožnosti.Merkelová je však proti jednostranným krokom, ktoré by oslabili Európsku úniu (EÚ). Vo svojom pravidelnom sobotňajšom videoposolstve označila migráciu ako jednu zo štyroch najväčších výziev, na ktorú musia nemeckí a francúzski lídri reagovať. Nemecká kancelárka sa s francúzskym prezidentom Macronom stretne na budúci týždeň v utorok spolu s ministrami vlád oboch krajín. Medzi ďalšie výzvy patria zahraničná a obranná politika a budúcnosť eurozóny, píše AP.Seehofer a ďalší predstavitelia Kresťanskosociálnej únie (CSU) pohrozili vo štvrtok Merkelovej, že ak sa do pondelka nerozhodne pre ich líniu postupu na národnej úrovni, minister hoci aj bez jej súhlasu a súhlasu vládneho kabinetu rozhodne v rámci svojich právomocí - čo je z právneho hľadiska možné - o vracaní istej časti migrantov z hraníc.