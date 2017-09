A. Merkelová odpovedala na otázky na detskej tlačovej konferencii

Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 18. septembra (TASR) - Obľúbené zviera nemeckej kancelárky Angely Merkelovej je ježko, politička si rada pochutná na špagetách a slepačej polievke a sníva o tom, že sa na jeden deň stane astronautkou.To sú niektoré z osobných detailov, ktoré kancelárka prezradila v odpovediach na otázky detí na nedeľnej osobitnej tlačovej konferencii, zorganizovanej týždeň pred spolkovými voľbami, píše agentúra AP.Merkelová trpezlivo počúvala rozmanité otázky, siahajúce od toho, čo by robila v boji proti klimatickým zmenám, po to, čo považuje za najlepší moment svojho života. Pri druhej spomenutej odvetila, že deň, keď stretla svojho druhého manžela, kvantového chemika Joachima Sauera.Otvorenú pozvánku Merkelovej kresťanskodemokratickej strany na stretnutie s kancelárkou v centre Berlína prijalo viac než 150 detí. Hoci niektorí tínedžeri nervózne čítali z poznámkových blokov otázky o chove zvierat, uhoľných elektrárňach či plastovom odpade v oceánoch, menšie deti boli zvedavé najmä na Merkelovú ako človeka.spýtalo sa svetlovlasé dievča, ktoré sa pohrávalo s vlastným kývajúcim sa horným zubom. Merkelová s úsmevom odpovedala, že vtedy, keď začala chodiť do školy a bola asi taká stará, ako dievča.Predsedníčka spolkovej vlády tiež vyzradila, že jej obľúbená farba je nevädzovomodrá, z oblečenia má najradšej pohodlný pletený sveter a že miluje plávania a záhradkárstvo.povedala deťom s tým, že jej slnečnice tento rok tiež vyzerajú celkom dobre.Merkelová, ktorá má 63 rokov a nemá vlastné deti, sa zo záujmu dievčat a chlapcov zjavne tešila natoľko, že predĺžila čas na otázky, tancovala s deťmi na populárnu hudbu a pozvala všetky, aby sa s ňou odfotografovali - všetko na značné prekvapenie svojich zaskočených spolupracovníkov.Aj deti si podľa všetkého čas v spoločnosti kancelárky užívali. Jediac pukance, zmrzlinu, oblátky či hotdogy nadšene tlieskali, keď Merkelová vstúpila do budovy, a v závere stáli trpezlivo v rade na jej autogram.Merkelová sa vo voľbách do Spolkového snemu uchádza v nedeľu 24. septembra o štvrté funkčné obdobie v úrade spolkovej kancelárky. Nemeckú vládu vedie už takmer 12 rokov a prieskumy ukazujú, že má jasný náskok pred svojím hlavným vyzývateľom, sociálnym demokratom Martinom Schulzom.