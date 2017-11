A. Merkelová verí v možnosť dohody s budúcimi koaličnými partnermi

Na snímke nemecká kancelárka a predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 3. novembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyjadrila v piatok nádej, že sa podarí úspešne zavŕšiť súčasné sondážne rozhovory o vytvorení novej vlády, ktoré vedú strany únie CDU/CSU s liberálmi z FDP a so zelenými. Tieto rokovania by mali prejsť do koaličných rokovaní a napokon vyústiť vo vznik tzv. jamajskej vládnej koalície.povedala Merkelová v piatok novinárom pred ďalším kolom trojstranných rozhovorov o zostavení budúcej vlády.Podľa kancelárky to však bude vyžadovať úsilie všetkých zúčastnených. Dohoda o koalícii je možná, "ak sa budeme usilovne snažiť a vynaložíme nato potrebné úsilie", uviedla Merkelová.Podľa agentúry DPA ide o vôbec prvé kancelárkino vyjadrenie k otázke pokroku v rozhovoroch o vytvorení jamajskej koalície, aká ešte na spolkovej úrovni nevládla.Potenciálni partneri sa výrazne rozchádzajú v celej škále otázok vrátane migrácie, ochrany životného prostredia a ďalšej európskej integrácie.Sociálni demokrati z SPD, ktorí boli súčasťou doterajšej veľkej koalície s CDU/CSU a po neúspechu v septembrových voľbách sa rozhodli odísť do opozície, požadujú, aby sa v prípade neúspechu súčasných rokovaní vypísali nové voľby.