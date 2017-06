A. Puškov: Comeyho výpoveď nepomohla Trumpovým odporcom

Alexej Puškov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 9. júna (TASR) - Výpoveď bývalého riaditeľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho pred výborom Senátu na kontrolu tajných služieb nesplnila očakávania súperov súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa a nepovedie k začatiu procedúry jeho impeachmentu.Vyhlásil to dnes v Moskve Alexej Puškov, poslanec Rady federácie, hornej komory ruského parlamentu, ktorý prirovnal Comeyho výpoveď pred senátnym výborom k "mydlovej bubline". Vyjadril súčasne pochybnosť, že by Comeyho vyhlásenia pomohli Trumpovým odporcom, ktorí chcú dosiahnuť začatie procedúry impeachementu.Bývalý riaditeľ FBI na pôde senátneho výboru vo štvrtok obvinil administratívu prezidenta Donalda Trumpa zo šírenia lží o ňom, ako aj o FBI. Comey tiež povedal, že je presvedčený, že Rusko zasahovalo do priebehu vlaňajších prezidentských volieb. Súčasne vyhlásil, že Trump ho odvolal z funkcie šéfa FBI, aby dosiahol ukončenie vyšetrovania svojho bývalého poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna.Trump nečakane odvolal Comeyho z funkcie šéfa FBI 9. mája. Comey na svojom poste dohliadal na federálne vyšetrovanie údajných ruských hackerských útokov voči americkej Demokratickej strane a údajných ďalších tajných akcií súvisiacich s prezidentskými voľbami, vrátane prípadných kontaktov ruských predstaviteľov s Trumpovým volebným štábom.Ruské vedenie rozhodne odmieta všetky podozrenia a obvinenie, že by stálo za počítačovými útokmi v USA, ktorých terčom bola pred poslednými prezidentskými voľbami Demokratická strana nominujúca Trumpovu protikandidátku Hillary Clintonovú.