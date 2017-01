Á. RAVASZ: Rómske občianske hliadky by sa mohli obnoviť do polroka

Na snímke zľava splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz a primátor Fiľakova Attila Agócs počas tlačovej konferencie vo Fiľakove dňa 11. januára 2017. Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Fiľakovo 12. januára (TASR) – Fungovanie rómskych občianskych hliadok na Slovensku by sa mohlo obnoviť do polroka. TASR to povedal splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz, v súvislosti s navrhovanými opatreniami na riešenie problému fetovania toluénu v okrese Lučenec.“ uviedol Ravasz, podľa ktorého šlo o veľmi vydarené opatrenie a považuje za škodu, že sa v ňom nepokračovalo.„Ten pôvodný projekt bol úspešný do takej miery, že isté lokality sa ho rozhodli zafinancovať z vlastných zdrojov. Aj to nám ukazuje, že ide o niečo, po čom je dopyt,“ podotkol s tým, že už polroka hľadajú spoľahlivý zdroj financovania. „Zdá sa mi, že teraz sme to našli,“ avizoval splnomocnenec a dodal, že jeho úrad zároveň pracuje na tom, aby rozšírili prácu hliadok o drogovú prevenciu.Pozitívny prínos rómskych občianskych hliadok v minulosti pre TASR potvrdili napríklad primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko či primátor Jelšavy v okrese Revúca Milan Kolesár. Niektoré samosprávy navyše po ukončení projektu udržali činnosť hliadok aj v nasledujúcom období a snažili sa ich financovať z iných zdrojov.uviedol v tejto súvislosti primátor Fiľakova Attila Agócs.Rómske hliadky mali podľa neho medzi obyvateľmi dobrú odozvu, občas dokonca lepšiu než mestská polícia.priblížil primátor s tým, že v súčasnosti hliadkujú už len dvaja až traja členovia.prízvukoval Agócs, podľa ktorého to očakáva aj majoritné obyvateľstvo v meste.