Á. Ravasz: V špeciálnych školách sú často deti, ktoré tam byť nemusia

Bratislava 24. januára (TASR) – Na Slovensku, čo sa týka pomeru, máme viac detí v špeciálnych školách ako akákoľvek iná krajina Európy. Často tam posielame napríklad deti s jazykovými problémami, ktoré by tam byť nemuseli. Po skončení okrúhleho stola s názvom "Aká je perspektíva špeciálneho školstva vo svetle pripravovaných školských reforiem" to uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Dodal, že veľká časť špeciálnych škôl deti nepripravuje pre reintegráciu do spoločnosti a je to pre ne slepá ulička.Takýmto deťom by sa na klasických školách mohli venovať asistenti, tých je však podľa neho nedostatok.zdôraznil Ravasz. Normálne školy dávajú podľa jeho slov deťom väčší predpoklad, že sa zapoja do bežných činností a uspejú na trhu práce.Problémom tiež je, že asistenti či terénni pracovníci, alebo rómske hliadky sú financované z eurofondov.vysvetlil.Splnomocnenec v tejto oblasti pozitívne hodnotí aktivity ministerstva školstva a pripravovanej školskej reformy, ktorá obsahuje napríklad rozšírenie predškolskej dochádzky. To považuje Ravasz za opatrenie číslo jedna v oblasti celej rómskej integrácie. Ďalším pozitívom je podľa neho inkluzívne vzdelávanie či program rediagnostiky. Ravasz by podľa vlastných slov privítal, keby sa tieto zmeny v školstve diali rýchlejšie.