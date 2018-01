A. Sabelová: Demografický vývoj negatívne ovplyvní ekonomiku

Ilustračná snímka. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. januára (TASR) – Demografický vývoj je jeden z najviac negatívnych trendov, ktoré sa týkajú budúceho vývoja Slovenska. Povedala pre TASR generálna riaditeľka sekcie riadenia investícií Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Alena Sabelová.V tejto súvislosti spomenula štúdiu Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied, podľa ktorej sa v roku 2050 Slovensko stane po Portugalsku druhou najstaršou krajinou v Európe. Pripomenula, že s demografickým vývojom súvisí aj téma striebornej ekonomiky. Tá spolu so vzdelávaním, zdravotníctvom, regionálnymi rozdielmi, sociálnou inklúziou patrili medzi témy, ktoré za prioritné označila aj Rada vlády SR pre Agendu 2030 na rokovaní v decembri 2017.konštatovala.Podľa nej bude v SR stále viac starých ľudí, ktorí budú potrebovať rôzne typy služieb a súčasne predstavovať pre spoločnosť stále veľký potenciál. Príkladom môže byť Fínsko, ktoré zapája seniorov do celoživotného vzdelávania.Jednou z úloh definovania vízie Slovenska v budúcnosti by malo byť preto aj hľadanie opatrení v oblasti seniorov.povedala.