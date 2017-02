A. ŠEPETKA: Finančná gramotnosť sa dá učiť aj v rámci telesnej výchovy

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. februára (TASR) – Mladí ľudia majú stále problém s finančnou gramotnosťou. No situácia sa oproti minulosti zlepšuje. Myslí si to generálny riaditeľ neziskovej vzdelávacej organizácia Junior Achievement (JA) Slovensko Adam Šepetka. To, že žiaci majú problém s finančnou gramotnosťou, je podľa neho najmä chybou systému.uviedol generálny riaditeľ JA Slovensko. Stále je však podľa neho veľký priestor na zlepšovanie, skvalitňovanie. Nielen pri práci s mladými ľuďmi, ale aj zo strany ministerstva školstva pri hľadaní nových metód a možností výučby finančnej gramotnosti.To, že žiaci majú problém s finančnou gramotnosťou, je podľa Šepetku chybou systému. „priblížil Šepetka.Riaditeľ JA Slovensko upozorňuje, že nie na každej škole sa finančná gramotnosť vyučuje v rovnakej kvalite. Nie každá škola má totiž prístup k metódam, k učebným pomôckam. Podľa neho je dobré z finančnej gramotnosti spraviť prierezovú tému vo viacerých predmetoch. Dá sa napríklad vyučovať aj v rámci telesnej výchovy.“ dodal.JA Slovensko už 25 rokov pôsobí v oblasti podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania mladých na základných, stredných a vysokých školách po celom Slovensku. Za tento čas prešlo programami JA Slovensko takmer 300.000 absolventov. Ľudia, ktorí absolvujú programy JA, sú podľa Šepetku oveľa lepšie zamestnateľní. Takýto absolventi sú zdatnejší napríklad v komunikácii, prezentácii či kreativite.dodal Šepetka.