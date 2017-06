A. SPIŠÁK: Útoky by nemali mať vplyv na výsledok britských volieb

Na snímke lekári ošetrujú zranených neďaleko Londýnskeho mosta po teroristickom útoku v Londýne v sobotu 3. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Bratislava 7. júna (TASR) – Podľa analytika Antona Spišáka z britského Inštitútu pre vládu (The Institute for Government) má Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska dlhodobé skúsenosti s bojom proti terorizmu.konštatoval pre TASR na margo nedávnych útokov v Londýne a Manchestri.Ako ďalej uviedol, domnieva sa, že predvolebné prieskumy, ktoré vyšli po týchto útokoch, nemajú nejaký konkrétny vplyv na to, ako sa situácia vyvinula.zdôraznil.Analytik nechce špekulovať o tom, ako by voľby dopadli pred útokom. Prieskumy podľa neho neindikujú to, že by teroristické útoky v Manchestri a v Londýne mali vplyv na výsledok volieb.uzavrel.Upozornil však aj na to, že súčasná premiérka Theresa Mayová ako bývalá ministerka vnútra mala na starosti celú agendu bezpečnosti a boja proti terorizmu. Aj z toho dôvodu je táto téma pre ňu prioritou. Preto sa podľa neho rozhodla, že napriek tomu, že Británia vystúpi z EÚ formálne v roku 2019, bude sa neustále usilovať udržať nejaký vzťah v oblasti bezpečnosti a boja proti terorizmu s EÚ.vyhlásil.