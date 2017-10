A.Suchánek chce, aby štát platil odvody len za ľudí poistených vo VšZP

Na snímke poslanec NR SR Alan Suchánek. Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Bratislava 10. októbra (TASR) - Ľudia, za ktorých zdravotné poistenie platí štát, by mali byť poistení v štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP). Navrhuje to vo svojom pozmeňujúcom návrhu k novele zákona o zdravotnom poistení opozičný poslanec Alan Suchánek z OĽaNO. Chce, aby štát uhrádzal odvody len za tých, ktorí sú poistení v zdravotnej poisťovni v stopercentnom vlastníctve štátu.zdôvodnil svoj návrh Suchánek. Prepoistiť by sa v tomto prípade bolo možné kedykoľvek.V súčasnosti platí štát zdravotné odvody za približne tri milióny poistencov. Suchánek tvrdí, že ak existuje na Slovensku štátna zdravotná poisťovňa, nie je racionálne odovzdávať peniaze súkromníkom. Pripomína, že tie peniaze používajú aj na vyplácanie zisku svojim akcionárom, na rozdiel od štátnej poisťovne, ktorá ich všetky použije na zdravotnú starostlivosť. Návrh je podľa neho o to aktuálnejší, že štát má v súčasnosti cez vyššie zdravotné odvody poslať do zdravotných poisťovní sto miliónov eur na dofinancovanie zdravotníctva.reagoval minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nom. Smeru-SD). Jeho rezort pripravuje koncept obmedzenia zisku zdravotných poisťovní. O obmedzení ich zisku hovorí vláda vo svojom programovom vyhlásení.povedal Drucker. Poukazuje pritom na nález Ústavného súdu SR. Rovnako iné subjekty pôsobiace v zdravotníctve dosahujú zisky, a to aj vyššie ako zdravotné poisťovne. Ako vyplynulo z jeho slov, riešením by mohlo byť stanovenie maximálnej miery výšky zisku.Suchánek sa pokúša upraviť aj ďalší Druckerov návrh, novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. Ochranný limit pred doplatkami za lieky by sa tak po novom mal týkať aj viacnásobných darcov krvi. Musia byť najmenej držiteľom Jánskeho plakety, teda krv darovať aspoň 20-krát. Takýmto darcom by zdravotné poisťovne raz za štvrťrok vrátili doplatky, ktoré prekročia ochranný limit 25 eur. Suchánek tiež navrhol, aby neplatili poplatky za spracovanie receptu a lekárskeho poukazu na zdravotnícku pomôcku.vysvetlil Suchánek.Minister Drucker si vie predstaviť podporu darcov.povedal poslancom v pléne. Otázke darcovstva sa podľa neho treba viac venovať. Zdôraznil, že pri darovaní krvi na tom ale nie sme až tak zle. Horšia situácia je podľa jeho slov v otázke darcovstva orgánov.