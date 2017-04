A. TAJANI: Európa sa zaväzuje bojovať proti terorizmu spoločne

Predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Európa sa zaväzuje bojovať proti terorizmu spoločne. Takýto signál dnes podľa predsedu Európskeho parlamentu (EP) Antonia Tajaniho vysiela aj summit predsedov parlamentov členských štátov Európskej únie, ktorý sa koná v Bratislave.Uviedol to v súvislosti s otázkou zriadenia Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny pre kontrolu činnosti Europolu.povedal Tajani s tým, že lepšie by mali spolupracovať aj tajné služby členských krajín.poznamenal. Tajani je spokojný, že vznikla dohoda o zriadení Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny pre kontrolu činnosti Europolu.Zdôraznil, že Európa dnes zažíva ťažké časy. Pripomenul brexit, pre ktorý sa rozhodlo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ohrozenú bezpečnosť, pretrvávajúcu vysokú nezamestnanosť mladých aj migráciu, ktorá znepokojuje občanov.povedal. V súvislosti s populizmom uviedol, že ľudia si dnes myslia, že Únia nedokáže dosť rýchlo odpovedať na ich obavy.podotkol Tajani.Populisti podľa jeho slov dávajú európsky projekt do konfliktu s národnými záujmami. Tajani zdôraznil, že európska spolupráca však ukázala počas uplynulých rokov, že dokáže lepšie zabezpečiť príležitosti pre ľudí.myslí si Tajani, podľa ktorého treba urobiť viac.Na populizmus podľa neho treba odpovedať "Európou, ktorá prináša výsledky". Za nevyhnutné považuje priniesť stabilitu a dôveru občanom.povedal predseda EP. Podotkol, že hoci hovoríme rozličnými jazykmi, ale v rámci Únie zdieľame rovnaké hodnoty.vyhlásil s tým, že členské štáty musia držať spolu, "aby sme mali dobrú Európu zajtrajška".Opakovane zdôraznil potrebu spolupráce, približovanie Únie viac ľuďom cez konkrétne kroky Únie.povedal. Pokiaľ ide o konkrétne kroky, poukázal na potrebu znížiť nezamestnanosť mladých.uviedol s tým, že v celej Európe treba brániť európsky priemysel. Hovoril tiež o riešení migračných tlakov. Poukázal napríklad na vytváranie záchytných bodov na severe Afriky.