A. TRNOVEC: Chcem pracovať v prospech občanov Slovenska na úrovni BSK

Andrej Trnovec, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) - Najpálčivejším problémom kraja sú nedisponibilné zdroje, teda neschopnosť zosúladiť záujmy jednotlivých štruktúr naprieč politickým, hospodárskym a občianskym spektrom a možnosť využitia zdrojov v čase, keď sú potrebné. V rozhovore pre TASR to povedal kandidát Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, kultúrno-osvetový pracovník Andrej Trnovec."Stále stúpa potreba angažovaných občanov, ktorí sa neskrývajú buď za deklarovanú nezávislosť od nedefinovateľného, alebo za stranícky záujem. Aj na úrovni župy je potrebný politik hľadiaci na záujmy a potreby kolektívu - slovenského ľudu. Ľudia musia raz odmietnuť tých, ktorí voličom ponúkajú presne to, čo im nariadi politický marketing, tých, ktorí ponúkajú iba ľúbivé gestá, pretože agentúra vyhodnotila, že pokiaľ verejne podajú ruku tomu a posadia kvetinku tam, tak vzrastie ich šanca na zvolenie.Je potrebné odmietnuť nositeľov pozlátok a mimikier. Recitovať básničku sa môže naučiť hocikto, ale ako sa bude politik k vám správať po recitačnom večierku? Nekonať dobro naoko a verejne. Ľudia musia rozpoznať, že najpodstatnejší je konateľ okato nereprezentovaného dobra, ktoré nevystavuje na obdiv. V podstatnom jednota, v nepodstatnom voľnosť a vo všetkom láska.Obdobne by ľudia nikdy nemali voliť nezávislého kandidáta, pretože tu už nie je absolútne žiadnych pochýb o neúprimnosti. Koho chce zastupovať, akú skupinu občanov, aké názory, alebo predstavuje iba okiadzanú nespokojnosť bez riešení, bez zásad? Reprezentuje akúsi beztvarú masu, či ako Jánus - nech každý v ňom vidí, čo vidieť potrebuje? A ak má nakoniec podporu akejsi strany, reprezentuje iba jej riešenia, ale nie jej názory, a strana tak vyjadruje, že on sa hodí na všetko?A čo sa týka predstaviteľov iných strán. Jedine ľudáci/ľudovci sú schopní práve pre myšlienky, ktoré reprezentujú, opätovne zjednotiť slovenský národ k práci pre spoločné dobro. Jednotlivci v národe si musia uvedomiť, že opäť stoja na hrane dejinných udalostí, a zjednotiť sa pod jednou vlajkou spoločného záujmu národa. Žiaden triedny boj, ani medzi mladými a starými, mužmi a ženami, zamestnancami a zamestnávateľmi, medzi žiadnymi vrstvami spoločnosti. Žiadna demokracia bez stavovského princípu, žiadna sloboda bez zodpovednosti, žiadne právo bez spravodlivosti, žiadna nadradená arogancia, ale slušnosť a spravodlivosť.Podotýkam, že sme ako strana museli reagovať na politické mimikry a obdobne ako v minulom storočí sa musela Slovenská ľudová strana premenovať na HSĽS, pretože systém nasadil do súboja lidovcov, tak aj dnes sa musela SĽS premenovať na Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku, aby voličovi opätovne zdôraznila, že nie je veru ľudákom ten, kto si premenuje kúpenú stranu na stranu ľudovú, a ani ten, kto nežije princípmi slovenského ľudáctva.""Áno. Pokiaľ ide o BSK, je špecifický oproti iným krajom len tým, že sa na jeho území nachádza hlavné mesto štátu, v ostatných parametroch sa spôsoby riešenia problémov musia zhodovať, nakoľko sú rozdielne, len čo sa týka intenzity a rozsahu.""Najpálčivejším problémom kraja sú nedisponibilné zdroje, inými slovami neschopnosť zosúladiť záujmy jednotlivých štruktúr naprieč politickým, hospodárskym a občianskym spektrom a možnosť využitia zdrojov v čase, keď sú potrebné. Mojou úlohou bude zosúladiť potreby spoločenstva ľudí s egoistickými záujmami jednotlivcov a skupín.""Mojou programovou prioritou je pracovať v súlade so zákonom v prospech občanov Slovenska na úrovni župy. Nebudem nikdy sľubovať to, čo nie je v mojej kompetencii, ale prvoradým cieľom bude zbaviť sa akýchkoľvek dlhov a záväzkov voči neštátnym alebo zahraničným subjektom. Mojím cieľom je, aby môj nástupca mal ľahšiu pozíciu pri napĺňaní požiadaviek ľudí. Štátna doktrína sa musí presadzovať aj na úrovni župy, pretože župa nemôže byť v disharmónii so štátom - to sa týka ako školstva či zdravotníctva, tak i cezhraničnej spolupráce. Dopravná štruktúra musí napríklad fungovať ako krvné riečište, kde my máme na starosti žilky a štát tepny.""Iba voľby ukážu, do akej miery vyhovuje súčasné fungovanie župy ľuďom. Mojou úlohou je byť predstaviteľom župy a oporou jej zamestnancom, ako i sprostredkovateľom vôle poslancov župy a v neposlednom rade aj sprostredkovateľom a koordinátorom vôle/požiadaviek komunálnych poslancov. Musím preto konštatovať, že toto je síce moja predstava, ktorú ľuďom ponúkam, čo však nemusí byť požiadavka ľudí, ktorí nechápu a nechcú chápať politiku a napriek tomu sa zúčastnia volieb.""Zatiaľ nemám referencie o neschopnosti zamestnancov župy a pokiaľ sa aj zamestnanci stotožnia s mojimi predstavami, bude záležať skôr na poslaneckom zbore. Výsledkom žiadnych volieb by nemala byť výmena spoľahlivého administratívneho aparátu."