A.TSIPRAS: Grécko sa čoskoro dostane z finančnej a hospodárskej krízy

Na snímke grécky premiér Alexis Tsipras. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Atény/Solún 10. septembra (TASR) - Grécko sa podľa premiéra Alexisa Tsiprasa čoskoro dostane z dlhoročnej finančnej a hospodárskej krízy. Tsipras to vyhlásil na tlačovej konferencii v severogréckom prístavnom meste Solún.Grécko sa po globálnej finančnej a hospodárskej kríze z rokov 2008-2009 dostalo do dlhovej krízy a odvtedy je závislé od medzinárodnej finančnej pomoci, ktorá krajinu zachránila pred platobnou neschopnosťou. Cena za pomoc je však vysoká. Medzinárodní veritelia nadiktovali Aténam výmenou za pomoc rozsiahle úsporné opatrenia. Po prvom záchrannom programe v roku 2010 nasledovali ešte dva ďalšie, pričom aktuálny program vo výške až 86 miliárd eur by sa mal skončiť v auguste 2018. Grécko by sa potom malo finančne postaviť na vlastné nohy.Tsipras očakáva, že grécka ekonomika tento rok prvýkrát po 9 rokoch opäť vzrastie o 2 %. Miera nezamestnanosti, ktorá sa aktuálne nachádza na úrovni 21 %, bude pokračovať v poklese, aj keď len pomaly. Na začiatku roka 2016 bol bez práce každý štvrtý Grék. Grécko sa podľa Tsiprasa od polovice budúceho roka bude schopné financovať samo.