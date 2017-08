A. Uherík sa posunkovej reči venuje 50 rokov, v školách mu stále chýba

Ilustračná snímka Foto: Nadačný fond Telekom Foto: Nadačný fond Telekom

Bratislava 27. augusta (TASR) – Nespokojnosť s neuplatnením zákona o posunkovej reči č. 149/1995 Z.z. do výučbovej praxe vyjadruje jeho odborný tvorca Anton Uherík. Podľa neho zákon prijatý v roku 1995 je stále nefunkčný, keďže neboli vydané vykonávacie predpisy na jeho aplikáciu. Preto v tomto roku inicioval v Národnej rade (NR) SR novelu zákona, ktorá bola v máji jednoznačne prijatá.povedal pre TASR Uherík, ktorý sa posunkovej reči venuje vyše 50 rokov.Keďže s prijatým zákonom v roku 1995 sa doteraz prakticky nič nedialo – akoby ani neexistoval, jeho autor má pochybnosť, či schválená novela bude rešpektovaná.konštatuje vedec, ktorý bol osem rokov expertom Svetovej federácie nepočujúcich pre výchovu a vzdelávanie nepočujúcich detí.Rôzne reformy špeciálneho školstva na Slovensku sa podľa Uheríka robili v rozpore s uvedeným zákonom. Ten nebol zohľadnený ani prijatím tzv. veľkého školského zákona v roku 2008. Navyše špeciálne školy boli zrušené a hendikepované deti integrované do normálnych škôl, čo je nezodpovednosť inštitúcií zodpovedných za špeciálne školstvo.Anton Uherík (1930) ukončil štúdium psychológie a filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1954). Odvtedy až do dôchodku pracoval v Ústave experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied (SAV). Tam založil prvé psychofyziologické pracovisko v Československu (1970), ktoré dlhodobo viedol. Získal titul doktor filozofie (1965) a najvyššiu vedeckú hodnosť doktor vied (1979).Publikoval vyše 200 štúdií, napísal 13 kníh. Spolupracoval s psychofyziologickými pracoviskami v Paríži, Bonne, Berlíne, Hamburgu, Londýne, Toronte, New Yorku a inde. Federálny úrad pre vynálezy v Prahe mu udelil patentnú listinu (1991) za diagnostikovanie detektorom sluchových defektov u malých detí, ktorý vynašiel s Vladimírom Valterom. Získal Medailu SAV za dlhoročnú vedeckú prácu, Plaketu Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách a iné ocenenia.