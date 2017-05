A. Vučič: Srbsko a Čína stáli vždy na tej istej strane

Aleksandar Vučič Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 12. mája (TASR) - Srbsko a Čína stáli vždy na tej istej strane a nemajú medzi sebou žiadne nevyriešené otázky, vyhlásil dnes srbský premiér a dezignovaný prezident Aleksandar Vučič.Najvyšší srbský predstaviteľ odcestuje v sobotu na niekoľkodňovú oficiálnu návštevu Číny. V Pekingu ho čaká bilaterálna schôdzka s prezidentom Si Ťin-pchingom a zúčastní sa aj na fóre o medzinárodnej spolupráci v rámci stratégie One Belt, One Road, informovala agentúra Tanjug.Po tom, čo Vučič zvíťazil začiatkom apríla v prezidentských voľbách, vylúčil prípadnú zmenu zahraničnopolitickej orientácie svojej krajiny. Členstvo v Európskej únii podľa neho zostáva naďalej strategickým cieľom Srbska, ale zároveň si chce zachovať i svoje tradične dobré vzťahy s Ruskom, Čínou a ďalšími krajinami.Vučič je srbským premiérom od roku 2014 a po víťazstve v prezidentských voľbách zostáva v tejto funkcii do konca mája.Súčasný srbský prezident Tomislav Nikolič sa mohol uchádzať o svoje druhé funkčné obdobie, rozhodol sa však v týchto voľbách už nekandidovať. Jeho funkčné obdobie sa skončí 31. mája.