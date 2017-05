A. Zemanová chce novú kompetenciu pre Úrad verejného zdravotníctva

Na archívnej snímke poslankyňa za SaS Anna Zemanová. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. mája (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) by mal mať novú kompetenciu pre oblasť environmentálnych záťaží z dôvodu, že v niektorých prípadoch dochádza v dôsledku vyplavovania škodlivín k znečisteniu podzemných vôd využívaných na pitné účely. Novú kompetenciu navrhuje cez pozmeňujúci návrh k vládnej novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia opozičná poslankyňa Anna Zemanová (SaS)." vysvetlila Zemanová v závere druhého rokovacieho dňa 17. schôdze NR SR. Podľa jej slov ide napr. o šírenie kontaminovaného mraku z vrakunskej skládky do Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov." upozornila Zemanová.Poslanci budú v rokovaní pokračovať vo štvrtok 11. mája. Hneď od 09.00 h na nich čaká novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest. Právna norma má podľa ministerstva dopravy zefektívniť povoľovanie a výstavbu vybraných diaľnic a ciest. Zavádza do praxe nový právny inštitút predbežnej držby. Na základe neho bude možné na pozemkoch pod budúcimi diaľnicami uskutočňovať niektoré práce ešte pred tým, ako sa ukončí ich vyvlastňovací proces. O novele majú poslanci rokovať v zrýchlenom režime, jej účinnosť totiž ministerstvo navrhuje od 15. mája.Popoludní príde na rad pravidelná štvrtková Hodina otázok. Ako prvý sa bude premiéra Roberta Fica (Smer-SD) pýtať opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS). "Dostál chce preto vedieť, čo bolo podľa Fica do roku 1989 tou hlavnou príčinou, ktorá bránila tomu, aby sa Slovensko rozvíjalo tak, ako sa po druhej svetovej vojne rozvíjali krajiny demokratického Západu. "" pýta sa predsedu vlády.