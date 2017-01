A.Zemanová: Na použitie výnosu z predaja emisií by mal dozerať výbor

Anna Zemanová Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 17. januára (TASR) - Na použitie výnosu z predaja emisných kvót by mal dozerať Výbor Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorý do parlamentu predložila poslankyňa za SaS Anna Zemanová.uviedla Zemanová. Výnos sa podľa jej slov ročne pohybuje vo výške okolo 140 miliónov eur.vysvetľuje Zemanová. Novelou chce dosiahnuť transparentnosť použitia výnosu z dražieb kvót.Platný zákon podľa Zemanovej predpokladá dohodu ministerstva financií a ministerstva životného prostredia, obsah dohody je však ponechaný na ne.doplnila.Systém EÚ pre obchodovanie s emisiami sa podľa Zemanovej považuje za základný kameň politiky Únie v boji proti klimatickej zmene a nákladovo efektívny nástroj znižovania emisií skleníkových plynov. Pripomína, že podľa revidovaného systému obchodovania s emisiami existuje jednotný strop pre celú EÚ – zníženie emisií o 21 percent v porovnaní s úrovňou v roku 2005, ktorý nahrádza pôvodných 27 vnútroštátnych stropov.doplnila Zemanová.Vlády členských krajín podľa jej slov súhlasili, žepríjmov z obchodovania s kvótami formou aukciepoužiť na prispôsobenie sa zmene klímy a jej zmiernenie.doplnila.