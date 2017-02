A. Zemanová: Vyšetrovanie výbuchu v bani z roku 2009 bolo sfalšované

Na snímke drôtené zlomené srdce Bolesť v srdci je vystavené na pódiu pred začiatkom rozlúčky s tragicky zahynutými baníkmi v Handlovej 20. augusta 2009. Foto: TASR/Michal Svítok Na snímke drôtené zlomené srdce Bolesť v srdci je vystavené na pódiu pred začiatkom rozlúčky s tragicky zahynutými baníkmi v Handlovej 20. augusta 2009. Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. februára (TASR) - Vyšetrovanie požiaru a následného výbuchu z roku 2009 v Hornonitrianskych baniach Prievidza na ťažobnom úseku Baňa Handlová, pri ktorom zomrelo 20 zamestnancov, bolo sfalšované. V rozprave k novele zákona o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe to povedala poslankyňa SaS Anna Zemanová.Pripomenula, že Hornonitrianske bane sú známe z alobalovej kauzy. Za falšovaním podľa Zemanovej je predseda Hlavného banského úradu Peter Kúkelčík, ktorý má nadštandardné vzťahy so šéfom Hornonitrianskych baní Petrom Čičmancom napojeným na Smer-SD a premiéra Roberta Fica."Je tu snaha ututlať skutočné príčiny zbytočnej smrti 20 baníkov pri tragédii v Bani Handlová v roku 2009," uviedla Zemanová s tým, že vychádza z listu, ktorý dostala ona a zrejme aj ďalší poslanci. Podľa poslankyne obvinili z banského nešťastia prírodu. Za tragédiu ale podľa Zemanovej nenesie vinu príroda, ale porušovanie predpisov, nedodržanie pracovných postupov a technických noriem, nedostatočne zaistená bezpečnosť pri práci.Príčiny úmrtia zamestnancov, ktoré boli uvedené v odbornom posudku, boli podľa Zemanovej účelovo pozmenené z dôvodu zamlčania skutočných príčin nešťastia. V žiadnej správe, ako uviedla, napríklad nefiguruje, že zamestnanci boli mŕtvi ešte pred výbuchom. "Avšak existuje dostatok svedkov, ktorí to vedia dokázať. Zistenia komisie, ktorá pozostávala z pracovníkov hlavného Banského úradu Vladimíra Tejbusa, Antonína Baffiho a Vladimíra Bubelíniho, sa na verejnosť nikdy nedostali," zdôraznila.Zariadil to podľa jej slov riaditeľ hlavného banského úradu. "Tieto informácie nariadil vypustiť z protokolu a zo správy. Absolútne nedostatočné protipožiarne zabezpečenie bane ide totiž na vrub Hornonitrianskych baní Prievidza," podotkla. Chybné rozhodnutia pri likvidácii jednotlivých fáz mimoriadnej udalosti sa podľa Zemanovej týkajú pochybení konkrétnych osôb."Najmä to, že baňa nebola dostatočne protipožiarne zabezpečená napriek tomu, že išlo o baňu s nebezpečenstvom samovznietenia uhlia, je pre Hornonitrianske bane Prievidza veľmi nepriaznivé. Nehovoriac o tom, že z výpovedí svedkov je možné vytušiť, že hlavnou príčinou takéhoto stavu bol nedostatok peňazí," doplnila s tým, že do organizácie idú ročne miliónové dotácie. Tie však podľa nej nejdú na bezpečnosť a ochranu zdravia baníkov, ale končia asi niekde v alobale.Zemanová sa pýta, prečo sa šéf Peter Kúkelčík nezasadil o dôsledné vyšetrenie skutočných príčin mimoriadnej udalosti s tým, že Hornonitrianske bane Prievidza sú štát v štáte a robia si, čo chcú."Vidíme to aj dnes pri tom, ako prevádzkujú kotol v Elektrárni Nováky. Je to firma známa z alobalovej aféry a vďaka súčasnej bane má zabezpečený odbyt až do roku 2030. Peter Čičmanec je vplyvný človek s úzkymi väzbami na Smer a premiéra a pán Kúkelčík je jeho človek a preto sfalšoval závery komisie," uviedla Zemanová.Karol Galek zo SaS doplnil, že na Kúkelčíka prišlo v minulosti na ministerstvo hospodárstva viacero podaní poukazujúcich na zneužívanie jeho postavenia. Bez výsledku.Banským nešťastiam chce SaS zabrániť zmenou zákona o banskej činnosti, ktorou chce upraviť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci baníkov a vyšetrovanie banských nešťastí. Poslanci v právnej norme napríklad navrhujú definovať vedúceho bane, vedúceho lomu a vedúceho inej banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom ako zodpovedného vedúceho zamestnanca. Týmto by sa podľa poslancov zvýšila odborná spôsobilosť zamestnancov a odstránil by sa kľúčový problém so zaistením odborného a bezpečného riadenia banskej činnosti. Podľa predkladateľov by išlo o zásadnú zmenu, ktorá by mala pozitívny dosah na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.